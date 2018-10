Bartomeu niega los rumores: "Pogba seguirá muchos años en el Manchester United"

Muchos son los rumores que han sitúa a Paul Pogba este verano en la órbita del Barcelona, fichaje que finalmente no se realizó. Incluso con la temporada iniciada, las noticias sobre una posible llegada del francés al cuadro azulgrana en enero siguen saliendo, algo que desde el conjunto azulgrana han querido desmentir.

Quien mejor que Josep Maria Bartomeu para negar cualquier interés en el futbolista del Manchester United. En una entrevista con el diario inglés The Times, el presidente azulgrana ha afirmado que "no son ciertos los rumores respecto a que ofrecimos al United a Yerry Mina y André Gomes y dinero por Pogba. No hablé de ese tema con Ed Woodward. Sólo son rumores".

Además, Bartomeu no duda de la continuidad del centrocampista en Inglaterra. "Cuando un club no quiere vender, no vende", afirma, por lo que piensa que "Pogba seguirá mucho tiempo en el United porque los grandes equipos quieren mantener a sus jugadores".

Messi celebrando uno de sus tres goles Reuters

Messi continuará en el Barça

Bartomeu también ha querido tranquilizar a la afición azulgrana ante una posible marcha futura de Messi. El presidente ha asegurado que espera que "acabe su carrera en el Barcelona". Además, afirma que "él no quiere irse y nuestro proyecto es el de convertirle en un one-club man y rodearle de grandes jugadores. No queremos vender a los grandes jugadores que tenemos".

Ante una posible vuelta de Guardiola, el máximo mandatario culé ha asegurado que "es un genio y tiene las puertas abiertas de su casa cuando quiera". Además, ya piensa en el cargo al que podría volver: "el otro día leí que le gustaría en un futuro hacerse cargo de La Masia, me parece perfecto. Eso es lo que ya le ofrecimos cuando nos dijo que se quería ir porque estaba cansado a causa de la presión. Su vuelta sería una gran noticia".

El partido en Miami y la Liga europea

Bartomeu también ha habaldo sobre el partido frente al Girona en Miami. Asegura que está dispuesto a que se juegue pero "solo si todas las partes se ponen de acuerdo, porque creo que es bueno para todos los equipos de LaLiga". En cuanto a una posible Liga europea con los mejores equipos del continente, también se muestra receptivo.

"Los partidos en la Champions en primera fase muchas veces no son atractivos", asegura, por lo que "bajo el mandato de la UEFA podría irse pensando un proyecto de Liga, pero exige mucho trabajo, como por ejemplo reducir el número de equipos de las ligas nacionales". Además, afirma que "en España, LaLiga no quiere eso, pero hay que proteger la salud de los jugadores".