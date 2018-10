El París Saint-Germain se enfrentará ante el Estrella Roja de Belgrado en la segunda jornada de Champions. El equipo parisino, colista de grupo, buscará sus tres primeros puntos de la temporada en la competición después de la derrota en la primera jornada frente al Liverpool. Por su parte, el equipo serbio intentará seguir soñando espoleado por el empate frente al Nápoles en el primer partido.

El equipo de Tomas Tuchel llega a la cita con una trayectoria inmaculada en la liga, donde ha sumado ocho victorias en sus ocho partidos. La única espina clavada del equipo francés es el gol de Roberto Firmino al final del encuentro en la primera jornada que supuso la derrota del PSG en Anfield. El técnico alemán cuenta con las bajas por lesión de Dani Alves y Levi Kurzawa. Tampoco podrá contar con Gianluigi Buffon, sancionado.

El Estrella Roja de Belgrado también llega al partido dominando en su liga. El equipo rojiblanco es líder de la liga serbia y no conoce la derrota en las diez jornadas disputadas. Solo ha concedido un empate ante su máximo rival, Partizan. No ha caído en ningún partido disputado esta temporada, conteniendo al Nápoles en la primera jornada de esta competición. Los serbios no cuentan con ninguna baja confirmada, aunque son duda varios jugadores entre los que destacan dos exjugadores de La Liga, Richmond Boakye y Nenad Krsticic.

Horario internacional y dónde ver el PSG - Estrella Roja

Horario del partido

El duelo entre el PSG y el Estrella Roja se jugará el miércoles 3 de octubre a las 18:55 horas en el Parque de los Príncipes.

Hora local: 18:55 horas.

América

Estados Unidos: 09:55 horas-Costa Oeste-; 12:55 horas-Costa Este-.

Perú, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador y México: 11:55 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 13:55 horas.

Europa y otros

Inglaterra, Portugal y Costa de Marfil: 17:55 horas.

España, Francia, Italia, República Checa y Croacia: 18:55 horas.

Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia: 18:55 horas.

Ucrania, Rumanía, Estonia, Finlandia y Grecia: 19:55 horas.

Rusia, Bielorrusia, Turquía, Etiopía: 19:55 horas.

Dónde ver el partido

El encuentro se podrá seguir a través de Movistar+ y en EL ESPAÑOL, donde se realizará un seguimiento especial del mismo.