Messi: "Me gustaría ser más efectivo en los penaltis"

Messi no es amigo de conceder entrevistas en medio de la temporada. En los últimos años se le ha visto hablar en Argentina, pero pocas veces en España. Este sábado, Catalunya Ràdio ha publicado una entrevista que ha concedido el '10' blaugrana, en la que repasa sus métodos y evolución, así como la gran 'espinita' que tiene.

El futbolista argentino ha asegurado que es un apasionado del fútbol y que ve todo tipo de partidos. "Me gusta ver de todo, intento seguir la Liga nuestra, pero también miro el fútbol argentino y la Copa Libertadores, aunque algunos son muy tarde", ha comentado. Pero lo que no le gusta al jugador es revisar sus propias actuaciones. "No miro partidos míos nunca. No me gusta mirarme. Prefiero mirar para adelante", ha afirmado.

Sobre su evolución, ha apuntado que le parece "un proceso normal", ya que cuando debutó con tan solo 17 años "jugaba en otra posición y de otra manera". A lo largo de este tiempo, su fútbol ha ido cambiando, tanto su manera de jugar como de moverse por el campo. Una mejora que le enorgullece: "En el último pase crecí mucho, con asistencias que acaban en gol. En el tema de las faltas mejoré también mucho y hasta en la pierna derecha".

La espina clavada del '10'

"En el tema de los penaltis me gustaría ser más efectivo. Es muy difícil entrenar penaltis. No es lo mismo entrenarlo que en un partido. Se puede tener una idea o algo ensayado, pero es más difícil de lo que parece. Si te adivina el palo un arquero, te la saca. Pero está claro que me gustaría ser más efectivo", ha desvelado en la entrevista.

Compañeros en el Barcelona

El estilo del conjunto azulgrana ha ido cambiando con los años, especialmente tras la salida de Xavi y ahora con la de Iniesta. "Somos siempre el Barça, pero es verdad que Busquets, Xavi e Iniesta nos hacían tener un 90% de posesión del balón. Hoy en el mundo no hay un Xavi o un Iniesta. No quiere decir que los que tengamos hoy sean malos, son buenísimos, pero ellos eran únicos. Pero el estilo nunca ha cambiado", ha confesado.

Uno de los compañeros con los que mejor se entiende en el terreno de juego es Luis Suárez, de quien dice que le "aporta muchísimo". "Tenerlo allí adelante, dando opciones de pase, que viene a recibir, que te desmarca, que presiona siempre el primero... Nos da mucho de 9. A mí me facilita ser un extremo falso", ha afirmado. Pero para quien se deshace en elogios es hacia Jordi Alba. "No sé dónde nació, fue una aparición mágica", ha comentado Leo Messi sobre el lateral zurdo.

La posición favorita del argentino

El jugador del Barcelona también ha revelado cuál es su posición preferida dentro del campo: "Me gusta más como juego ahora. Los equipos juntan mucha gente dentro y es más fácil recibir un poco más retrasado viniendo de fuera para adentro. Acercándome a la banda, el lateral no sabe qué ha de hacer en muchas ocasiones. En el medio es más difícil recibir, porque hay pocos espacios y mucha gente".

Estudiar a sus rivales

Lo que no va con Lionel Messi es estudiar a sus adversarios en las previas de los partidos. El futbolista ha confesado que no le gusta "estudiar mucho a los rivales". Ha señalado que los conoce porque los ve en la televisión o porque ya se ha enfrentado con anterioridad a ellos, pero que "tampoco" le gusta "ir con algo determinado".