Tebas: "Me sorprendería que Pedro Sánchez hubiese tomado alguna postura"

Javier Tebas ha concedido una entrevista a la Cadena COPE en medio de la polémica que está suscitando el partido Girona-Barça que el máximo mandatario de la competición quiere llevarse a Estados Unidos, más en concreto a Miami. El pasado miércoles Infantino se reunió con Luis Rubiales y Pedro Sánchez y las informaciones apuntaban a que el Gobierno se había negado a que se jugase ese partido fuera de la frontera española.

Este jueves en dicha entrevista se ha referido al tema y ha revelado que no le ha llegado "ninguna declaración pública oficial" por lo tanto, lo que se dice en los medios "son filtraciones y suposiciones". El Presidente de LaLiga se sorprendería mucho si el Presidente del Gobierno "hubiera tomado alguna postura" en tal reunión.

El máximo mandatario se mostró incrédulo ante una postura negativa por parte del Gobierno a que el partido se celebrase en tierras americanas. Su "no me puedo creer" deja claro que su máximo deseo es que se juegue y seguir promocionando La Liga. Al ser preguntado si el encuentro se jugaría, su respuesta fue contundente, el choque "se jugará al 90 por cien".

Pedro Sánchez se reúne con el presidente de la Federación Española de Fútbol Fernando.Calvo Agencia EFE

La difícil situación que se vive en Cataluña es el principal motivo por el que Pedro Sánchez no quiere que se juegue fuera de España. Ambos clubes podrían utilizar dicho encuentro para promocionar la independencia y es algo que es totalmente rechazado desde el Gobierno español.

Luis Rubiales también se niega a que el fútbol español dispute un encuentro en Estados Unidos. Ya sabe todo el mundo que la relación entre ambos mandatarios no es la mejor y aunque el máximo mandatario de la RFEF no se había pronunciado aún sobre este tema, en la reunión fue tajante y no apoyará la decisión de llevarse el encuentro.

Un partido de la liga de Ecuador en España

El Presidente en medio de toda la polémica anunció un acuerdo con la liga ecuatoriana para que se dispute un partido en territorio español. Dicho acuerdo tendría como objetivo ayudar a convertir la liga del país en la más potente de toda Latinoamérica. Para ello, Tebas se preguntó en su cuenta oficial de Twitter si podría jugarse un partido de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador en España.

Equipos como el CS Emelec o el Barcelona SC Guayaquil, contra otro de la zona media baja de la tabla en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia que tienen una gran parte de su población ecuatoriana, podrían tener un gran impacto en el fútbol ecuatoriano.