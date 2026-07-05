Del Toro triunfa en Montjuic y Vingegaard mantiene el liderato del Tour de Francia

El mexicano, que logró su primera victoria en el Tour, atravesó la meta abrazado a Pogacar en un gran día para UAE.

El Tour de Francia vivió una jornada memorable e histórica sobre las exigentes rampas de Montjuïc. El ciclista mexicano Isaac Del Toro se coronó con una victoria prodigiosa en la segunda etapa imponiendo su ley en el circuito de Barcelona tras 168,5 kilómetros de pura tensión desde Tarragona.

En una resolución vibrante y repleta de épica, el joven talento de Ensenada demostró su descomunal potencia para adjudicarse el triunfo más importante de su incipiente carrera, mientras que el danés Jonas Vingegaard cruzó la meta bien resguardado en el grupo de favoritos para retener con firmeza el codiciado maillot amarillo de líder.

La jornada comenzó con el nerviosismo propio de los primeros días de competición en línea del Tour. Desde la salida en Tarragona, el pelotón rodó a una velocidad endiablada por la costa catalana bajo un sol de justicia. La escapada del día, protagonizada por corredores combativos como Alex Molenaar y Felix Engelhardt, animó la primera mitad del recorrido y coronó en cabeza la Côte de Begues.

ES UNA OBRA MAESTRA 🖼️



Pogacar deja ganar a Del Toro, UAE asalta Montjuic.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/xSlsUQ3T1T — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 5, 2026

Sin embargo, el destino de la etapa estaba reservado para los gallos de la clasificación general y los rematadores más letales. La carrera dio un vuelco dramático cuando, a falta de unos cincuenta kilómetros para el final, Isaac del Toro sufrió un inoportuno percance mecánico que encendió todas las alarmas en el coche de su equipo.

Lejos de ceder ante el pánico, el mexicano multiplicó sus esfuerzos en una impresionante persecución en solitario para reintegrarse con éxito al gran grupo justo antes del terreno definitivo.

Del Toro se tiene que pegar el calentón para volver al pelotón tras un error al cambiar de bicicleta.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/5wJg8aQDVy — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 5, 2026

El verdadero espectáculo comenzó al entrar en el exigente circuito urbano de Barcelona, con el triple ascenso a la mítica Côte du Château de Montjuïc, cuyas rampas de hasta el 9,3% seleccionaron el pelotón de forma implacable.

Equipos como el Visma-Lease a Bike impusieron un ritmo asfixiante para proteger a Vingegaard ante el rugido de miles de aficionados, mientras que ciclistas de la talla de Brandon McNulty y el propio Tadej Pogačar estiraban el grupo de favoritos, buscando aislar a los rivales directos y preparar el terreno para las hostilidades.

Zarpazo histórico

Fue en la última y definitiva ascensión al castillo cuando se desató la tormenta definitiva. Con el grupo principal completamente seleccionado y los líderes midiéndose con la mirada, Isaac del Toro ejecutó una maniobra táctica perfecta.

Aprovechando el estrecho marcaje mutuo entre Vingegaard, Pogačar y Remco Evenepoel, el 'Torito' lanzó un ataque brutal y seco en el último kilómetro. Nadie pudo responder a su devastadora aceleración. Del Toro devoró la distancia final con una fuerza imperial, cruzando la línea de meta junto al Estadio Olímpico con los brazos en alto, firmando una página de oro para el ciclismo latinoamericano.

Pogacar y Del Toro entran juntos a meta. EFE

Segundos más tarde, el maillot amarillo, Jonas Vingegaard, cruzaba la meta controlando con solvencia a sus perseguidores.

Gracias al valioso colchón de tiempo obtenido por su escuadra en la contrarreloj por equipos inaugural, el danés logró defender su liderato en la clasificación general. Esta espectacular victoria no solo consagra a Isaac del Toro, sino que deja el Tour de Francia al rojo vivo, prometiendo una batalla épica en las próximas etapas.