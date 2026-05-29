La jornada de hoy, miércoles 27 de mayo, se presenta como una de las más largas de la presente edición. Con salida en Cassano d’Adda a las 12:20 horas, el pelotón se enfrentará a un perfil que acumula casi 3.000 metros de desnivel positivo. Tras unos 55 kilómetros iniciales llanos, la carrera se endurece con los pasos puntuables por el Passo del Tre Termini y la Cocca di Lodrino, ambos de tercera categoría.

El final en Andalo no será sencillo, los corredores deberán superar una subida no categorizada hacia San Lorenzo Dorsino y el ascenso final a Andalo-Lever, cuya cima se sitúa a escasos kilómetros de la conclusión, prevista sobre las 17:15 horas.

En España, la etapa se puede seguir íntegramente a través de Eurosport y la plataforma Max, mientras que en el País Vasco también se emite por EITB. Jonas Vingegaard defiende la "maglia rosa" en un terreno donde los ataques lejanos podrían sorprender.