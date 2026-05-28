La jornada de hoy, jueves 28 de mayo de 2026, consta de 171 kilómetros y se perfila como una de las últimas oportunidades claras para las escapadas antes del desenlace final. La carrera partirá desde el altiplano de Fai della Paganella para concluir en el municipio de Pieve di Soligo, en la provincia de Treviso.

El pelotón se enfrentará a un recorrido ondulado que incluye el ascenso a Civezzano y el muro de Ca' del Poggio, una rampa brutal con pendientes del 19% situada a pocos kilómetros de la meta, ideal para ataques explosivos.

El inicio de la retransmisión televisiva está programado para las 13:00 CET, con la salida oficial de los ciclistas a las 13:30 CET. En España, la etapa se podrá seguir en directo a través de Eurosport y la plataforma Max. Entre los favoritos destacan nombres como Jhonatan Narváez, Orluis Aular y Ben Turner, quienes buscarán imponerse en un previsible sprint de grupo reducido.