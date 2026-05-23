La jornada comenzará oficialmente en la Piazza Emile Chanoux de Aosta a las 13:05, con una llegada prevista a la cima de Pila (Gressan) alrededor de las 17:00. A pesar de su corto kilometraje, el perfil es demoledor: los ciclistas deberán superar encadenados los puertos de Saint-Barthélémy, Doues, Lin Noir y Verrogne antes de la ascensión final.

El coloso definitivo, Pila, presenta una longitud de 16,5 km con una pendiente media del 7,1% y rampas máximas del 11%, regresando al recorrido tras más de tres décadas de ausencia.

Para no perderte nada de la batalla por la maglia rosa, la retransmisión televisiva en España correrá a cargo de Eurosport (disponible en plataformas como DAZN y Movistar+) y el canal EITB para el País Vasco.