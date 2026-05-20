La carrera comenzará oficialmente a las 12:20 horas desde Porcari, con una llegada prevista a Chiavari sobre las 17:15 horas. En España, la jornada se podrá seguir en directo a través de Eurosport y la plataforma Max, además de las conexiones habituales en los canales de la RTVE (Teledeporte y RTVE Play).

El trazado presenta un desnivel positivo acumulado de casi 3.000 metros, concentrando su dureza en la segunda mitad. Los corredores deberán afrontar el Passo del Termine y el Colle di Guaitarola (2ª categoría) antes de un final eléctrico.

El punto crítico será la ascensión a San Bartolomeo (o Cogorno), una subida de 4,6 kilómetros al 6,4% de pendiente media que corona a solo 9 kilómetros de la meta.