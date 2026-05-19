El italiano Filippo Ganna volvió a demostrar por qué es conocido como el "Gigante de Verbania", firmando una exhibición incontestable en la 10ª etapa del Giro de Italia, una contrarreloj individual de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa. Dominó con autoridad y logró conservar la maglia rosa con 27 segundos de margen sobre Jonas Vingegaard.

El especialista transalpino ofreció una actuación descomunal, imponiendo un ritmo imposible para sus rivales. Bicampeón del mundo de la disciplina y récord de la hora, Ganna completó el recorrido en 45:53 minutos, volando a una media de 54,9 km/h, un registro histórico en cronos largas dentro de grandes vueltas.

A sus 29 años, el corredor de Verbania sumó su octava victoria en el Giro, la sexta contra el reloj, superando con claridad a su compañero Thymen Arensman, segundo a 1:54, y al francés Rémi Cavagna, tercero a 1:59.