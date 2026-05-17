Un total de 184 km que culminan en la conocida estación de esquí, con una llegada en alto en los Apeninos boloñeses que promete espectáculo y que no se veía en la Corsa Rosa desde 2004, cuando fue escenario del duelo totalmente italiano entre Damiano Cunego, que ganó el Giro de Italia ese año, y Gilberto Simoni, que se adjudicó la etapa al llegar por delante de su compatriota en la cima.

El Corno alle Scale (puerto de primera categoría, a 1.471 metros) presenta tramos exigentes, con rampas que superan el 10% en los últimos kilómetros.

La novena etapa de la primera gran vuelta de la temporada de ciclismo en ruta, que llega a su 109ª edición, cuenta con dos puertos de montaña: además del que se encuentra en la meta, está el de Querciola, de tercera categoría.