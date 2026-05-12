Esta cuarta etapa comenzará oficialmente a las 13:12 horas desde el Parco della Biodiversità Mediterranea en Catanzaro. Se trata de un perfil de media montaña que incluye el puerto de Cozzo Tunno, una subida de segunda categoría de 14,4 kilómetros al 6% de pendiente media, situada a 43 kilómetros de la línea de meta.

El final en Cosenza, ubicado en la Piazza dei Bruzi, presenta un último kilómetro técnico en ligera subida con una recta de llegada de 450 metros al 3,7%.

La jornada podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport y la plataforma Max en España a partir de las 14:00 horas.