Dos vueltas a Madring y un pabellón acondicionado en IFEMA: los planes para la crono del Nacional de Ciclismo

La temporada ciclista está a punto de terminarse pero los organizadores siempre van varios pasos por delante de lo que dicta el calendario.

Eso es precisamente lo que le pasa a la Real Federación Española de Ciclismo, que desde hace un tiempo ya tiene en mente qué hacer con los Campeonatos Nacionales de la próxima temporada.

Este año se coronaron Marcel Camprubí y Pablo Castrillo en la ruta y en la crono, respectivamente, y lo hicieron bajo el tremendo calor de Sabiñánigo.

A ellos les quedan todavía varios meses por delante de lucir sus flamantes maillots de campeones de España, pero quizás ya tienen en mente revalidar sus títulos el año que viene. Tendrían que hacerlo en Madrid. Habrá cambio de ubicación de los Nacionales, y además la Federación busca dar un golpe de efecto con la competición de 2027.

Lo hará especialmente con la prueba de contrarreloj, ya que salvo sorpresa final transcurrirá en buena medida por el trazado del nuevo circuito de Fórmula de Madring y EL ESPANOL puede desvelar algunos de los detalles que están sobre la mesa.

Una salida espectacular

Madrid volverá a ser escenario de los Campeonatos de España de Ciclismo. Tres años después, las carreteras madrileñas volverán a repartir gloria entre los corredores nacionales. La última vez fue en 2024, el año en el que David de la Cruz fue campeón en crono y Alex Aranburu en la ruta.

Precisamente para esta última modalidad la orografía de Madrid ofrece grandes oportunidades para confeccionar un recorrido atractivo, pero la joya de la corona para 2027 se espera que sea la prueba de contrarreloj.

La Federación Española de Ciclismo quiere que el nuevo circuito de Fórmula 1 de Madring sea el escenario perfecto para decidir quién es el mejor ciclista nacional contra el crono.

La idea que se baraja en el ente federativo es la de hacer la salida y la meta en el entorno de IFEMA. También que los corredores den dos vueltas prácticamente completas al circuito donde unas semanas después los monoplazas circularán a cientos de kilómetros por hora.

Para hacer de la salida algo espectacular, se establecería este punto de partida en uno de los pabellones de IFEMA que además se adaptaría para ello. Habría gradas para que el público pueda darse cita en ese punto en concreto y que se viviera, por lo tanto, un gran ambiente.

Además, se realizaría un juego de luces a la altura para dotar de espectacularidad a ese momento en el que los corredores comenzarían su recorrido. La idea sería hacer algo similar a lo que se pudo ver en la salida del Mundial contrarreloj en Kigali hace un par de años.

Dos vueltas a Madring

A partir de ahí, se pretende que los ciclistas se lancen a rodar a toda velocidad por el circuito de Madring. La idea es que se pueda hacer el circuito prácticamente al completo, quizás salvo una pequeña parte, y también que este recorrido se complete además por partida doble.

Ya que el recorrido original del nuevo Madring cuenta con 5,4 kilómetros, si los corredores completan dos vueltas al trazado esto haría que la contrarreloj ya partiera con una base cercana a los 11 kilómetros.

Todavía se desconoce la longitud que tendría esta contrarreloj individual, pero a partir de ahí la crono tendría que salir del entorno de IFEMA hacia localidades aledañas como Alcobendas o San Sebastián de los Reyes.

Los últimos años, en recorridos similares, las distancias han estado en torno a los 30 kilómetros, mientras que para ir a distancias más cercanas a los 40 kilómetros hay que remontarse a inicios de esta década e incluso a la anterior.

Una vez que los ciclistas salgan del entorno de IFEMA y que rueden durante varios kilómetros por fuera, regresarían a Madring para poner el punto final a su participación. De hecho, incluso podrían cruzar la misma línea de meta del circuito, donde de nuevo podrían darse cita cientos de aficionados para ver a los ciclistas de cerca.

Todavía faltan por cerrarse muchos flecos y permisos para que esto llegue a ser una realidad, pero la idea está sobre la mesa y la intención es clara, aprovechar el tirón de Madring para unir Fórmula 1 y ciclismo una vez más, tal y como sucedió este mismo año en la salida de La Vuelta por las mismas carreteras del emblemático circuito de Mónaco.