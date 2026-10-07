Triplete español histórico en la crono del Europeo: los júniors Noval y Neira y el sub23 Héctor Álvarez se cuelgan el oro

La cantera ciclista española ha rubricado una gesta sin precedentes en los Campeonatos de Europa de Carretera disputados en Eslovenia.

En una exhibición de potencia y regularidad frente al reloj, la delegación nacional completó un triplete dorado histórico en las pruebas contrarreloj individuales de la mano de Alejandra Neira, Benjamín Noval y Héctor Álvarez.

Este balance excepcional confirma el relevo generacional más laureado de los últimos tiempos, dando continuidad a la brillante cosecha de medallas obtenida hace escasos diez días en el Mundial de Montreal.

La sesión matinal arrancó con el triunfo de Alejandra Neira en la contrarreloj júnior femenina . Sobre un exigente circuito de 22 kilómetros, la corredora santiaguesa dosificó su esfuerzo a la perfección para marcar un registro ganador de 35:45, batiendo por tres segundos a la belga Laura Five y por diez a la lituana Auguste Mikutyte.

La compostelana sumó así la corona continental contra el crono al maillot arcoíris de fondo que ya conquistó en territorio canadiense: "Agradecer a los miembros de la selección y a todos los que me escribieron después de la crono, porque me ayudaron a recuperarme".

Benjamín Noval y Alejandra Neira, campeones de Europa de contrarreloj. RFECiclismo

Poco después, Benjamín Noval ratificó su hegemonía internacional proclamándose campeón de Europa contrarreloj júnior . El ciclista asturiano, futuro integrante del conjunto Ineos, dominó la prueba con autoridad absoluta y amplió un palmarés de ensueño:

"Era una crono que en los primeros cinco kilómetros eran bastante técnicos. Salí con tranquilidad para no tener ningún percance y a partir de ahí dependía más de mí y di mi máximo hasta la meta. No me cambia la vida, pero sí la visión de todo".

Héctor Álvarez corona el triplete

El broche de oro a una jornada memorable lo aportó Héctor Álvarez en la contrarreloj individual sub23. El corredor alicantino de 19 años culminó su paso por la categoría formativa ofreciendo una lección magistral de aerodinámica, cadencia y ritmo sobre el asfalto esloveno.

¡Héctor Álvarez es DOBLE CAMPEÓN DE EUROPA!🇪🇺✌️ Extraordinaria crono del alicantino, siempre marcando los mejores parciales para coronarse campeón de Europa Sub23 contrarreloj ⏱️🔥 ¡Gigante, Héctor! ¡Enhorabuena!🙌 #TeamESPciclismo🇪🇸 #EuroRoad26 https://t.co/DWxTQFSfjK — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) October 7, 2026

Tras haberse colgado dos metales en Montreal -bronce contrarreloj y plata en ruta- y haber conquistado días atrás el título continental de fondo, el corredor del Lidl-Trek se despidió del pelotón de promesas con un nuevo maillot estrellado que certifica su versatilidad total.

El triplete conquistado en Liubliana marca un hito en la historia del deporte de las dos ruedas en nuestro paí . El dominio simultáneo de Neira, Noval y Álvarez no solo sitúa a la selección española en lo más alto del medallero continental, sino que confirma la madurez competitiva de tres talentos listos para liderar el ciclismo profesional en los próximos años.