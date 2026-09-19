La Vuelta y la Fórmula 1 podrán convivir en Madrid: dos grandes eventos compatibles pese a que los una el calendario

Madrid suele acoger el final de La Vuelta, y desde este año y hasta el próximo 2035 la capital de España también es la sede de uno de los Grandes Premios que conforman el calendario del Mundial de Fórmula 1.

Dos grandes eventos, una misma ciudad que ve alterada su normalidad al servicio del deporte de élite, y lo que es más llamativo, en el mismo momento. Habitualmente La Vuelta termina en la segunda semana de septiembre, ese periodo de tiempo recientemente designado por la F1 para la celebración de Madring.

Esta coincidencia en el calendario alimentó la duda. ¿Será posible que dos pruebas que mueven tantos recursos pudieran coincidir el mismo día y en la misma ciudad? La respuesta es clara y tajante, sí. La Vuelta y la Fórmula 1 podrán convivir con normalidad en los años que Madrid reúna a estas dos pruebas deportivas a la vez.

Un 'problema' para 2028

El dilema no era inmediato. La Vuelta y la Fórmula 1 no iban a coincidir en fechas, como pronto, hasta dentro de dos años, así que las autoridades tendrían tiempo igualmente para tratar un plan con previsión.

En el año del alumbramiento de Madring, La Vuelta se desplazó hasta Granada y no vivió su habitual final por las calles de Madrid. El recorrido de esta edición, con un final previsto en las Islas Canarias que finalmente se cayó por la negativa del Cabildo de Gran Canaria, llevó a la capital nazarí como última parada.

Allí se preparó un trazado precioso que levantó elogios en todo el mundo. Tobias Halland Johannessen venció mientras que en Madrid unas horas antes se coronaba Antonelli en el circuito de IFEMA.

Coincidencia, por lo tanto, evitada, como sucederá el año que viene. La Fórmula 1 anunció recientemente el calendario para 2027. Madring aparecía en las mismas fechas que esta temporada, pero quien volverá a alterar su normalidad será La Vuelta.

La carrera ciclista tendrá que cambiar de fechas debido a los Súper Mundiales de ciclismo que organiza la UCI. Esta prueba concentrará todas las disciplinas ciclistas entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre en la Alta Saboya de Francia, así que La Vuelta arrancará y finalizará más tarde de lo habitual.

La primera coincidencia entre La Vuelta y Madring se daría, por lo tanto, ya en 2028. Para entonces La Vuelta regresará a sus fechas habituales, pero quedaría por conocer si la F1 también mantendría la Fórmula 1 en Madrid en ese mismo fin de semana.

La Vuelta lo deja claro

La aparición de la Fórmula 1 no supone una 'amenaza' para el ecosistema conocido hasta ahora por La Vuelta. Pese a que la ciudad tendría que desplegar una gran cantidad de medios para albergar las dos pruebas a la vez, no habría ningún tipo de problema con ello.

De hecho, así lo confirmó el propio Javier Guillén, director general de La Vuelta, antes de la última etapa de esta edición en Granada: "En cuanto a la F1 y Madrid, si coincidieran en fechas, que no lo sabemos, no habría problema. Eso es algo que ya está hablado con el Ayuntamiento", aseguró.

Tiene mucho que ver además con que cada prueba se disputaría en un horario diferente. Mientras que la F1 reclama su atención a primera hora de la tarde, La Vuelta siempre finaliza en el centro de Madrid casi en horario nocturno.

"Lo único que habría que encajar son horarios, pero la Fórmula 1 empieza a las 3 de la tarde, y La Vuelta siempre empieza en torno a las 5 de la tarde, así que no habría ningún problema en la convivencia", dijo Guillén.

Además, el director general de La Vuelta reveló que todo está ya hablado con el Ayuntamiento de Madrid: "El año que viene si la F1 mantiene fechas no se va a dar esa coincidencia porque nosotros llegaremos a Madrid pasado el 20 de septiembre y el año que viene no se va a dar, pero sí está hablando con el Ayuntamiento que la convivencia y la coexistencia es absolutamente posible".

Es probable que dentro de dos años Madrid se convierta en el epicentro absoluto del deporte por un día al albergar dos de las pruebas deportivas que reclaman más atención en todo el planeta.