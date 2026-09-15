El drama de Chris Froome tras su grave accidente: "Si la ambulancia no hubiera llegado tan rápido, hoy no estaría aquí"

Chris Froome estuvo a punto de morir el año pasado. Eso fue lo que desveló con total sinceridad y crudeza el exciclista británico en alusión al grave accidente sufrido en agosto de 2025 mientras realizaba uno de sus entrenamientos.

En una entrevista con el portal especializado Cycling News, Froome aireó la gravedad de las lesiones sufridas en aquel accidente, y celebró que la ambulancia tardara tan poco tiempo en llegar hacia él porque de lo contrario el desenlace podría haber sido fatal.

"Casi muero. Tenía el pericardio abierto, el corazón expuesto. Me rompí todas las costillas y se desprendieron dentro de la cavidad torácica", dijo el cuatro veces ganador del Tour de Francia.

Chris Froome, en el Tour de Francia 2022 Europa Press

Froome confesó tener placas de metal en todas sus costillas para mantener la caja torácica, "porque básicamente se me colapsó toda". Según el excorredor, las costillas dañaron el pulmón derecho de gravedad y una de ellas incluso llegó a desgarrarle el pericardio, la membrana que protege al corazón.

La ambulancia llega a tiempo

En su entrevista, Froome no puso paños calientes al relato de su dramática situación tras el accidente: "Me estaba desangrando. La ambulancia llegó, creo, unos siete u ocho minutos después del accidente. Si no hubieran llegado tan rápido, no creo que estuviera hoy aquí, así que soy extremadamente afortunado".

"Casi me mato en la bicicleta. Pasé meses en el hospital y tuve problemas médicos, además de tener que tomar medicamentos para recuperarme", esgrimió el doble campeón de La Vuelta.

Froome habló de su proceso de recuperación, en absoluto enfocado al regreso a la competición y únicamente centrado en volver a gozar de la mejor salud posible: "En realidad, solo intentaba ponerme en orden y volver a tener una vida normal. Casi daba por sentado que todo el mundo sabía que lo había dejado", dijo en relación a su retirada.

Marcado por los accidentes

La última vez que Chris Froome se subió a una bicicleta como profesional fue antes del accidente. En el mismo agosto de 2025 el británico corrió el Tour de Polonia, aunque su actuación no fue destacada.

Como no lo volvió a ser prácticamente nunca más después de su gravísimo accidente en 2019. Aquel año sufrió un aparatoso siniestro mientras reconocía el recorrido de la contrarreloj de la Dauphiné que estaba corriendo, y con la que se preparaba para su quinto asalto al Tour de Francia.

Froome sufrió graves daños en el fémur, la cadera, el codo o las costillas, y tuvo que ser intervenido durante unas ocho horas.

Fue casi un milagro que pudiera recuperarse para seguir compitiendo, pero nunca volvió a ser el mismo. No quedó rastro del campeón que dominó en las grandes vueltas desde 2011 hasta 2018, y su participación en cada carrera fue prácticamente testimonial.

En 2020 abandonó el equipo Ineos con el que lo había ganado todo para militar en las filas del desaparecido Israel - Premier Tech. Finalmente, tras su accidente del año pasado dio por zanjada su carrera deportiva a sus 40 años dejando atrás un palmarés increíble con, entre otros títulos, cuatro Tours de Francia, dos Vueltas a España y un Giro de Italia.