Muere un ciclista al chocar contra otro en la contrarreloj de la V Vuelta Soria Máster

Un ciclista ha fallecido este sábado 5 de septiembre tras colisionar con otro corredor durante la contrarreloj individual que abría la V Vuelta Soria Máster, disputada en la localidad soriana de Talveila.

El accidente obligó a suspender la jornada y ha llevado a cancelar la prueba, prevista inicialmente durante este fin de semana en varios municipios de la comarca de Pinares. La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso.

El aviso se produjo durante la mañana, en torno a las 10:37 horas según el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, aunque la Guardia Civil recibió la notificación a las 10:55. La colisión tuvo lugar en la carretera provincial SO-P-5022, por la que discurría la contrarreloj inaugural de la carrera.

Los servicios de emergencia movilizaron patrullas de la Guardia Civil, una UVI móvil, personal sanitario de Sacyl y un helicóptero medicalizado. Pese a la intervención desplegada, uno de los participantes murió como consecuencia del accidente.

El segundo corredor implicado resultó herido, aunque por ahora no se ha informado de su estado ni de la gravedad de sus lesiones.

A primera hora de la tarde no habían trascendido públicamente la identidad, el club ni la localidad de origen del corredor fallecido. Tampoco existe confirmación oficial de su edad exacta. Las primeras informaciones situaban a los dos ciclistas implicados en torno a los 50 años-

La investigación deberá determinar cómo se produjo el choque. Hasta el momento no se han divulgado datos concluyentes sobre si un corredor alcanzó al otro, si se produjo un cruce de trayectorias o si intervinieron otros factores vinculados al trazado o al desarrollo de la contrarreloj.

🚴 Dos #ciclistas han colisionado esta mañana en #Talveila durante la V Vuelta #Soria Máster.



🕚 El aviso se ha recibido a las 10:55 h a través del 112.



🚁 Un helicóptero sanitario se ha desplazado hasta el lugar.



⛔ La organización ha suspendido la etapa.@GCSoria062 — Subdelegación del Gobierno en Soria (@Soria_Gob) September 5, 2026

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias antes de establecer una versión oficial de la mecánica del accidente.

Una prueba de dos días

La V Vuelta Soria Máster estaba organizada por el CD Sport Navaleno y reunía a corredores de las categorías Máster 30, Máster 40, Máster 50 y Máster 60. El programa se desarrollaba los días 5 y 6 de septiembre y comprendía tres sectores por varias localidades de la zona pinariega soriana.

La primera actividad competitiva era una contrarreloj individual con salida en Talveila, prevista desde las 10:00 horas. El recorrido tenía una longitud aproximada de diez kilómetros y estaba integrado en una edición que también contemplaba pasos por Muriel Viejo, Casarejos y Navaleno.

Aunque la contrarreloj se disputa con salidas separadas y contra el cronómetro, dos corredores coincidieron en el trazado y acabaron colisionando en circunstancias todavía no esclarecidas. La gravedad del accidente llevó a interrumpir la etapa y, posteriormente, a suspender la V Vuelta Soria Máster.

El fallecimiento ha causado consternación entre los participantes y en el entorno del ciclismo máster. La organización no ha comunicado aún si habrá algún homenaje al corredor ni cuándo ofrecerá detalles adicionales. Mientras tanto, la prioridad queda en esclarecer el accidente y acompañar a la familia y a los afectados.