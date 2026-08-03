Sujetadores con relleno para ganar ventaja aerodinámica: la última polémica con las corredoras del Tour de Francia

Las siluetas de las corredoras del Tour en las etapas en línea y las cronos. WielerFlits

La contrarreloj del Tour de Francia femenino ha abierto una nueva polémica en el pelotón.

Varios equipos del WorldTour sospechan que algunas corredoras podrían estar usando rellenos en el sujetador deportivo para modificar la forma del pecho y ganar una ventaja aerodinámica prohibida por la UCI.

La denuncia, adelantada por WielerFlits, apunta a una práctica que en ciclismo se conoce como chest fairing. Consiste en alterar de forma artificial el perfil del torso con espuma u otros materiales ocultos bajo la ropa.

Según la información publicada, algunas estructuras ven diferencias visibles en la silueta de ciertas ciclistas entre las etapas en línea y las cronos, lo que ha alimentado las sospechas.

El debate no es menor. En pruebas contra el crono, cualquier detalle que reduzca la resistencia al aire puede traducirse en segundos valiosos.

Por eso, varios equipos han pedido controles específicos al final de la etapa, con revisión privada y presencia de una inspectora, para comprobar si hay material oculto bajo el sujetador o la ropa aerodinámica.

Qué dice el reglamento

La discusión remite directamente al reglamento de la UCI. El artículo 1.3.033 prohíbe modificar la morfología del corredor con elementos añadidos o ropa que altere el cuerpo de forma artificial.

La guía técnica de la federación también deja claro que no se pueden usar materiales pensados para mejorar la aerodinámica mediante cambios en la forma corporal. En caso de infracción, la sanción puede ser la descalificación y una multa.

WielerFlits explica además el argumento técnico que sostiene la denuncia. Al modificar la zona del pecho, el flujo del aire cambia alrededor del cuerpo y se reduce la presión frontal, con la consiguiente mejora en la penetración aerodinámica.

Esa lógica es la que ha llevado a algunos equipos a pedir una reacción más dura de los comisarios.

La polémica llega en un momento sensible para el ciclismo femenino. El Tour está bajo una observación intensa por la evolución del material, la nutrición, el rendimiento y los márgenes de mejora.

En ese contexto, cualquier sospecha sobre una posible ventaja mecánica o aerodinámica adquiere una dimensión mayor y se convierte en un tema de debate inmediato.

Por ahora, no hay constancia en las piezas revisadas de sanciones ni de casos confirmados. Lo que sí existe es una presión creciente para que la UCI inspeccione más y defina mejor hasta dónde llega la frontera entre equipación legal y modificación corporal prohibida.

La polémica, en el fondo, vuelve a una pregunta vieja del ciclismo moderno: cuánto puede innovarse antes de cruzar la línea del reglamento. Y esta vez, la discusión ya no gira en torno al maillot o al casco, sino a una prenda íntima convertida en objeto de sospecha.