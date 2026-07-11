El belga Tim Merlier suma su segunda victoria seguida en el Tour y se confirma como el 'sprinter' más fuerte

Tim Merlier celebra su victoria en la etapa 8 del Tour de Francia. EFE

Tim Merlier ha vuelto a imponer su punta de velocidad en el Tour de Francia 2026 y se ha adjudicado la octava etapa, disputada entre Périgueux y Bergerac, enlazando así su segundo triunfo consecutivo tras el éxito el día antes en Burdeos.

El belga de Soudal–Quick Step se consolida como el velocista más dominante de esta edición en una jornada de perfil llano que no ha introducido cambios de calado en la clasificación general, todavía en manos de Tadej Pogacar.

La etapa, de algo más de 180 kilómetros y planteada desde el recorrido oficial como un día claramente favorable para los sprinters, se desarrolló según el guion previsto.

Las fugas que intentaron romper la rutina fueron siempre controladas por los equipos interesados en la llegada masiva, con Soudal–Quick Step muy activo en la persecución y los trenes de otros velocistas organizándose a medida que se acercaba Bergerac.

El pelotón entró compacto en el último kilómetro y la victoria se jugó en una recta final donde el posicionamiento fue tan decisivo como las piernas.

Merlier repite

En ese contexto, Merlier volvió a aprovechar el trabajo de sus compañeros, que le lanzaron en una zona donde cualquier error de cálculo podía costar la etapa.

El belga ya había demostrado en la séptima jornada, con final en Burdeos, que se encuentra en un punto de forma ideal, ganando un sprint en el que dejó sin opciones a velocistas de referencia y sumando el que entonces ya era su cuarto triunfo de etapa en la historia del Tour.

Ahora, en Bergerac, ha refrendado ese estatus, añadiendo otro éxito en un terreno prácticamente clonado y frente a rivales que ya saben que, en una llegada limpia, es el hombre a batir.

💪 Tim Merlier at full speed!



💪 Tim Merlier à toute vitesse !#TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/x0jivSCfvB — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2026

Su doblete consecutivo le coloca en el centro del relato de esta primera semana para los hombres rápidos, en un Tour que no está sobrando de oportunidades para ellos.

Soudal–Quick Step ha capitalizado al máximo esas pocas ventanas, construyendo lanzados muy agresivos y asumiendo el peso de la persecución en las fases centrales de las etapas.

Merlier, por su parte, aparece como el ejecutor perfecto: un sprinter que ha pulido su experiencia en grandes vueltas y que maneja bien los finales nerviosos, incluso en jornadas marcadas por el calor y el desgaste acumulado.

Todo igual en la general

Mientras tanto, la lucha por el maillot amarillo apenas se vio afectada.

Pogacar mantiene el liderato con Jonas Vingegaard como principal amenaza a más de dos minutos, seguido por un bloque compacto de aspirantes entre los que se encuentran Isaac Del Toro, Remco Evenepoel y Juan Ayuso, todos separados por pocos segundos.

La etapa 8 ha sido, para ellos, un escenario de supervivencia y gestión de riesgos: mantenerse bien arropados, evitar cortes y esquivar las caídas habituales en los sprints masivos.

La conclusión deportiva es clara: en el Tour, cuando el terreno se aplana y la etapa pide un final a toda velocidad, el nombre de Tim Merlier se ha convertido en sinónimo de favoritismo.

Su segunda victoria seguida refuerza la idea de que la carrera no se decide solo en la montaña y que el dominio de un sprinter también puede dejar huella en la narrativa de una gran vuelta de tres semanas.