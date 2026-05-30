Jonas Vingegaard completa la 'manita' en Piancavallo y conquista con autoridad su primer Giro de Italia

El corredor danés mostró una superioridad increíble en la carrera y entra en el selecto club de ciclistas que han ganado las tres grandes vueltas.

'Manita' y Giro al zurrón. Jonas Vingegaard conquistó Piancavallo en la penúltima jornada del Giro de Italia, certificó su triunfo en la Corsa Rosa y se ganó el billete a ese Olimpo de ciclistas que han sido capaces de ganar las tres grandes vueltas.

Primero fue el Tour de Francia (2022 y 2023), después La Vuelta (2025), y ahora el Giro de Italia. Está claro que el danés es un ser superior cuando hablamos de carreras de tres semanas, tan sólo igualado -y superado- en la actualidad por Tadej Pogacar.

Precisamente ya todo se entiende en clave Tour de Francia y ese duelo ante el esloveno. Era la gran interpretación que saldría de este Giro al que acudía con todo el favoritismo del mundo y en el que se ha paseado con una facilidad pasmosa.

🔻Once again, Jonas Vingegaard stands alone, and the fifth masterpiece of his Giro is complete.



🔻Ancora una volta lui,e la quinta sinfonia è servita.



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/IyGZkQ4tvW — Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2026

Decepción y poco movimiento

Era el último gran día del Giro de Italia. La última jornada en la que había terreno para poder revertir la clasificación general, para solventar los deberes pendientes... Pero salió un día decepcionante.

La doble ascensión a Piancavallo tampoco era un terreno que intimidara en exceso comparado con lo que los ciclistas afrontaron ayer en la etapa reina, pero el ritmo machacón que puso Visma Lease a Bike, el equipo del líder, evitó cualquier tipo de rebelión. Ni un solo cambio entre los once primeros puestos de la clasificación general.

Siete corredores intentaron buscar la sorpresa desde la fuga, pero ninguno de ellos estaba inmerso en la pelea por la general. Al pelotón no le incomodaba aquella escapada, pero Visma tenía claro que, después de ganar ayer con Kuss, hoy tenía que completar la 'manita' de triunfos con Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard es apabullante. 🔨🇩🇰



Sin parecer casi que no hace esfuerzo, el danés se va en busca de la fuga del día en Piancavallo y lucha por su quinta etapa en el #Giroditalia. pic.twitter.com/ikrCuNtl9L — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 30, 2026

La primera ascensión a Piancavallo dejó un saldo decepcionante. Después de haber visto ayer moverse desde lejos a hombres como Storer o Derek Gee, en esta ocasión no hubo nadie que se atreviera a desafiar el orden de Visma.

Ni un solo movimiento, nada que llevarse a la boca en ese primer paso por el único puerto del día que posteriormente sería la meta. Las fuerzas estaban ya demasiado justas, y la amplia presencia de hombres de Visma tampoco invitaba a armar la fiesta.

Así las cosas, quedó claro que Vingegaard iba a intentar arrasar en la segunda ascensión a Piancavallo. Efectivamente, así fue. Con Kuss o Piganzolli llegando con las fuerzas justas, el danés atacó desde muy abajo para ponerlo todo patas arriba.

🇦🇹Felix Gall is running (not literally) towards P2, with the support of his fans (sound on)



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Fue la película de siempre en este Giro de Italia. Felix Gall hizo el amago de seguir al danés durante unos metros, pero claudicó. Un poco más atrás, la pelea por el podio entre Hindley y Arensman, con un buen Derek Gee tratando de buscar su oportunidad en este Giro que ha hecho de menos a más.

Egan Bernal se convirtió en el auténtico salvavidas de Arensman, pero aún así el de Ineos no fue capaz de recuperar el tercer puesto perdido y tuvo que conformarse con la cuarta plaza en la general.

Jonas Vingegaard, en el podio del Giro de Italia. REUTERS

Vingegaard, como haciendo un entreno para el Tour de Francia, coronó Piancavallo con una facilidad pasmosa y le metió un minuto más al resto de sus perseguidores. Casi 5 minutos y medio de ventaja serán mañana en el podio de Roma sobre Felix Gall, 6 minutos y medio sobre Hindley, tercero.

David de la Cruz, el mejor español a sus 37 años, logró sacar provechó y ascendió hasta la decimocuarta plaza. Una segunda juventud para el catalán.