Exhibición de Visma en la etapa reina del Giro de Italia: victoria de Sepp Kuss y golpe definitivo de Jonas Vingegaard

El estadounidense culminó la fuga en una etapa con 5.000 metros de desnivel acumulado, mientras que el danés controló la carrera a la espera de la última gran etapa de montaña que tendrá lugar mañana.

Doblete del equipo Visma Lease a Bike. En la etapa reina de este Giro de Italia, con la meta en Piani di Pezzè y la Cima Coppi de camino, el equipo neerlandés sacó músculo porque se llevó la victoria de etapa con Sepp Kuss y dio un golpe definitivo a la carrera con Jonas Vingegaard.

Le bastó al danés con mostrar su versión más calculadora, esta vez más que justificada al llevar a un gran compañero que se lo merece todo por delante, así que fue suficiente con seguir la rueda de Jay Hindley, el más ambicioso para recuperar posición de podio, para asestar un golpe definitivo a la carrera a la espera de lo que pase mañana.

Sepp Kuss entra con este prestigioso triunfo en el selecto club de ciclistas que cuentan en su palmarés con victorias en las tres grandes vueltas. Ya había ganado en el Tour de Francia, también en La Vuelta, y ahora cierra a sus 31 años el circulo con esa victoria tan inesperada en el Giro de Italia.

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