Alec Segaert aumenta le festín del equipo Bahrein da la sorpresa y le roba al pelotón la victoria en la etapa 12 del Giro

Alec Segaert celebra su victoria en la etapa 12 del Giro de Italia. GIRO DE ITALIA

El belga firmó una gran temporada de clásicas y ahora encuentra su mayor recompensa en la ronda italiana al imponerse al gran grupo para evitar el sprint.

Soplaban aires de sprint en la duodécima etapa del Giro de Italia hasta que Alec Segaert decidió emprender una de esas misiones que casi siempre suelen resultar suicidas.

El ciclista belga rompió la armonía del gran grupo a falta de 2 kilómetros para la meta con un ataque descomunal que desbarató los planes de los sprinters y evitó la llegada masiva que se estaba barruntando.

Un esfuerzo agónico con un premio inmenso. El mismo que se le resistió en gran medida durante una espectacular temporada de clásicas que firmó al inicio de curso.

🔻 David versus Goliath. Alec versus the peloton. A remarkable effort from a future great 👀



🔻 Davide contro Golia. Alec contro il gruppo. Un'azione da manuale che sa di futuro radioso 👀



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/8Ugow6JccW — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2026

Es un nuevo botín para el equipo Bahrein Victorious, que consigue retener el liderato de este Giro de Italia durante un día más.

Afonso Eulálio rascó además bonificación en el kilómetro Red Bull y se pegó el lujo de agrandar en unos segundos su distancia en su particular lucha de retener la maglia rosa el mayor tiempo posible.

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