Vingegaard no encuentra rival en el ascenso por Blockhaus y se lleva la victoria en la etapa 7 del Giro de Italia

Vingegaard celebra su victoria en la etapa 7 del Giro de Italia.

El danés dinamitó el grupo a falta de cinco kilómetros para la llegada a metra cuando se puso en cabeza tras lanzar el ataque ante Pellizzari y Felix Gall.

Jonas Vingegaard ya sabe lo que es ganar etapas en Giro, Tour y Vuelta. El gran favorito al rosa se ha alzado con la victoria en Blockhaus tras no dar ninguna opción a Felix Gall y Giulio Pellizzari.

Vingegaard, que atacó a 5,5 km de la cima, se mostró superior a todos sus rivales, incapaces de seguir su rueda en las duras rampas del Blockhaus.

El doble ganador del Tour de Francia y de la Vuelta 2025 coronó la cima en solitario con un tiempo de 6h.08.15, a una media de 40 km/hora en jornada exigente.

🦁 JONAS, CORAZÓN DE 'CANÍBAL'



Jonas Vingegaard firma su propia leyenda en la misma cima en la que lo hiciera Eddy Merckx hace más de medio siglo. El danés asesta un golpe de autoridad al Giro en el Blockhaus con Felix Gall como rival#GirodItalia | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/50gyBamvcB — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 15, 2026

Visma impuso su ley en el primer gran puerto del Giro. Permitió maniobrar a Red Bull durante buena parte de la subida, pero en cuanto apareció Sepp Kuss al frente del grupo, la carrera cambió por completo.

Enric Mas y Egan Bernal cedieron a siete kilómetros de meta, evidenciando que todavía están lejos del nivel de exigencia que plantea esta edición. El líder de Movistar terminó completamente desfondado, cruzando la línea de meta a 5:47 de Vingegaard.

Cuando el brillante gregario estadounidense, vencedor de La Vuelta 2023, concluyó su trabajo y Jonas Vingegaard lanzó el primer ataque serio, nadie respondió.

Sin rivales

Solo el joven Giulio Pellizzari, líder de Red Bull en su tercer Giro, se atrevió a seguir la rueda del danés. La aventura del italiano duró apenas un kilómetro.

Tras un segundo cambio de ritmo de Vingegaard, el joven corredor terminó por reventar.

Felix Gall, más experimentado en este tipo de esfuerzos, optó por regular y firmó una ascensión sobresaliente, finalizando a tan solo 13 segundos del danés. Jai Hindley fue tercero tras imponerse al esprint a Pellizzari, que pagó muy cara su valentía.

🩷 Quiere ser el Rey del @giroditalia: Vingegaard se queda solo en su duelo ante Pellizzari y se marcha en solitario hacia la cima del Blockhaus#GirodItalia | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/LlOz93DBgd — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 15, 2026

Eulalio, impulsado por la motivación de vestir la maglia rosa, cedió finalmente 2:55.

Así, Jonas Vingegaard, doble campeón del Tour y ganador también de La Vuelta, ya sabe lo que es levantar los brazos en las tres grandes vueltas. Salvo imprevisto mayúsculo, todo apunta a un dominio similar al que exhibió Pogacar en 2024.

En el primer puerto de verdadera entidad ya ha abierto diferencias considerables con todos sus rivales, salvo con el sólido Felix Gall.

Fuga con intereses cruzados

La escapada del día nació con varios objetivos bien definidos. Jonathan Milan, consciente de que las oportunidades para triunfar en este Giro empiezan a agotarse, arrancó desde muy lejos y arrastró consigo a la maglia azzurra Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), Nickolas Zukowsky (Q36.5), Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost) y Tim Naberman (Picnic PostNL).

El grupo llegó a disfrutar de una ventaja cercana a los seis minutos bajo la vigilancia de Bahrain Victorious y Visma.

Milan sumó puntos importantes para la clasificación ciclamino, mientras Diego Pablo hizo lo propio en la montaña, antes de que la fuga fuera neutralizada a seis kilómetros de meta. La escapada terminó desintegrándose a base de ataques cuando la carretera empezó a endurecerse.

El sábado llega una jornada propicia para aventureros. La octava etapa de la Corsa Rosa, entre Chieti y Fermo, recorrerá 156 kilómetros con un inicio favorable y un desenlace muy técnico.

El tramo final, plagado de muros y repechos constantes en la zona de Fermo, invita claramente a una fuga de corredores explosivos y valientes.