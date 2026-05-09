Paula Blasi hace historia y se proclama campeona de La Vuelta Femenina en el mítico Angliru

No temía al Angliru. Es más, tenía muchas ganas de afrontar cimas de este calibre, de las imposibles. Las echaba de menos. Ahora ha confirmado sus mejores augurios. Paula Blasi se proclamó campeona de La Vuelta Femenina al sobrevivir al emblemático final en la mítica cima asturiana.

La ciclista catalana de apenas 23 años es la nueva joya del ciclismo femenino español. Su irrupción desde finales de la pasada temporada es una sensacional noticia para el deporte nacional, y su proyección ahora mismo no tiene límites.

Ganadora hace apenas unos días de la Amstel Gold Race contra todo pronóstico, llegó cargada de confianza a esta Vuelta Femenina. Su victoria ante rivales de la talla de Anna Van der Breggen o Kasia Niewiadoma confirma que Paula Blasi está a un nivel estratosférico.

🏁 2 km | Etapa 7⃣ - Stage 7⃣ | #LaVueltaFemenina



🚀🚀🚀 ¡PAULA BLASI SE VA A POR LA VICTORIA!



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La suiza Petra Stiasny inscribió su nombre como la primera mujer en ganar en el Angliru, algo que permanecerá para siempre, pero el segundo puesto de Paula Blasi confirmó su triunfo en la clasificación general.

Aventajó en casi 40 segundos a Anna Van der Breggen y volteó la general para vestirse de rojo justo en el último día y en el escenario más icónico posible. La francesa Marion Bunel cerró el podio de La Vuelta Femenina.

El Angliru, juez de la carrera

Esta Vuelta Femenina estaba marcada por la jornada final en el Angliru. Al igual que el año pasado fueron los Lagos de Covadonga los que dictaron sentencia, esta vez todas las corredoras tenían marcada en mente la temible e inédita etapa para el pelotón femenino de la cima asturiana.

Ya el día anterior Les Praeres había marcado diferencias. Allí quedó claro que esta Vuelta iba a ser un mano a mano entre Anna Van der Breggen y Paula Blasi. Ganó la neerlandesa, fue segunda la española, y la general quedó en un pañuelo de 18 segundos para el último día.

El pequeño grupo de favoritas se rompió definitivamente en las imposibles rampas del Angliru en los últimos 4 kilómetros.

❤️ 𝐋𝐀 𝐄𝐓𝐀𝐏𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐓𝐈𝐀𝐒𝐍𝐘, 𝐋𝐀 𝐆𝐋𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐁𝐋𝐀𝐒𝐈 ❤️



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Fue ahí cuando la francesa Marion Bunel se encontró con buenas sensaciones y decidió buscar la sorpresa, todavía con opciones en la clasificación general.

Quien salió a su cambio de ritmo fue Paula Blasi. Pletórica de confianza y a gusto con estos porcentajes desorbitados, la catalana sabía que estaba ante una oportunidad histórica.

La más fuerte del día, no obstante, fue la suiza Petra Stiasny. La ciclista del Human Powered se convirtió en la primera mujer en inscribir su nombre en la cima del Angliru, un hito que quedará para siempre.

HISTORIA DEL DEPORTE ESPAÑOL.



Paula Blasi, 2ª tras Stiasny en el Alto de L'Angliru, se adjudica #LaVueltaFemenina.



Primera Gran Vuelta para nuestro país desde Somarriba y la Grande Boucle de 2003.



🥹 Emocionados con tu gesta en Eurosport y @StreamMaxES. #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/3JxQlyakPu — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 9, 2026

23 segundos después llegó a la meta Paula Blasi. Lo hizo sabiendo que iba a ser campeona de La Vuelta Femenina, con la referencia de que Van der Breggen llegaba a una diferencia más que suficiente como para arrebatarle el maillot rojo.

La emoción fue incontenible. Blasi, que decía que llegaba para trabajar para la veterana Mavi García, demostró que ya mira de tú a tú a las grandes ciclistas del pelotón. Aquí tiene una gran estrella el ciclismo español.