Un brote de peste porcina africana obliga a cambiar la ruta del Tour de Francia por Cataluña en la segunda etapa

Cambio en la hoja de ruta del Tour de Francia por una emergencia sanitaria. La organización aceptó modificar el recorrido de la segunda etapa, la que transcurre entre Tarragona y Barcelona, como consecuencia del brote de peste porcina africana que azota a una de las zonas de paso de la carrera.

La Generalitat de Cataluña había solicitado al Tour de Francia cambiar el trazado para evitar el paso por Collserola, una zona actualmente restringida por el brote. De esta forma, se pretendía garantizar la presencia de público a lo largo del recorrido sin ningún tipo de restricción.

Así las cosas, esta segunda etapa que debía contar con una distancia de 182 kilómetros, finalmente se disputará sobre un trazado de 168,4 kilómetros, lo que implica reducir en 16 kilómetros la ruta prevista inicialmente.

A la altura del kilómetro 123 de la carrera los ciclistas deberán dejar Molins de Rei para continuar por la N-340 hasta llegar a la plaza Espanya sin pasar por Collserola. Con el nuevo trazado, la carrera amplía su paso por Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat y Sant Just Desvern, y también pasará por L'Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat.

"La peste porcina africana es una enfermedad vírica grave que afecta al cerdo doméstico y al jabalí y que se caracteriza por una elevada virulencia, una difusión rápida y una mortalidad elevada. Aunque la enfermedad no es transmisible a las personas, sus repercusiones económicas y comerciales obligan a adoptar medidas de control estrictas, tal y como marca la ley europea", explicó el Govern en un comunicado.

Ya hay precedentes

No es la primera vez que una etapa del Tour de Francia ve cómo su recorrido tiene que cambiar sobre la marcha por una emergencia sanitaria.

El precedente más claro está precisamente en la edición del año pasado. La etapa 19 tuvo que modificar su recorrido por un brote de dermatosis nodular contagiosa detectado en un rebaño bovino en la zona del Col de Saisies.

La jornada preveía inicialmente un trayecto de 129,9 kilómetros, y finalmente se disputó sobre una distancia de 95 kilómetros.

Se trataba de la última gran jornada de montaña en los Alpes, ya en el tramo final del Tour de Francia. Sin embargo, tuvo que ser suprimido el paso por la Col des Saisies, un puerto de primera categoría.

Tres días por Cataluña

España está de enhorabuena porque acogerá este 2026 de nuevo la Grand Départ del Tour de Francia. En total, serán tres días en los que la carrera transcurrirá por las carreteras catalanas, con el único sobresalto de la mencionada segunda etapa.

El primer día será una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros por las calles de Barcelona, una jornada que no debería abrir demasiadas brechas entre los favoritos de la clasificación general.

La segunda jornada finalmente ha visto reducido su kilometraje desde los 182 a los 168 kilómetros desde la salida en Barcelona hasta llegar a Tarragona.

La tercera etapa ya la carrera pasará a las carreteras francesas. Granollers será el punto de partida y Les Angles, ya en Francia, el de llegada tras una larga jornada de 196 kilómetros.