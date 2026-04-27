Mikel Landa se pierde el Giro de Italia por una fractura de pelvis tras el atropello sufrido por un coche médico en la Itzulia

Mikel Landa, en una de las etapas de La Vuelta a España 2024. EFE

No hay tregua para Mikel Landa. El corredor de Murgia no estará en la salida de la ronda italiana, prevista del 8 al 31 de mayo, debido a una pequeña fractura en la pelvis originada por la caída sufrida en la Itzulia.

En un primer momento, los exámenes descartaron cualquier rotura tras el accidente. El parte médico inicial, de hecho, señalaba que el corredor vasco -arrollado por el coche médico durante el descenso de San Miguel de Aralar- presentaba únicamente golpes y abrasiones.

El dolor fue tal que obligó a realizar nuevas exploraciones, que finalmente confirmaron la fractura pélvica y su incompatibilidad con la disputa del Giro de Italia.

El equipo Soudal comunicó la situación a través de una nota oficial: "Debido a la naturaleza de la lesión, inicialmente no fue fácil de identificar, pero los exámenes posteriores permitieron un diagnóstico preciso. La fractura ya ha comenzado a sanar, aunque requerirá un periodo adicional de recuperación".

El propio ciclista no ocultó su decepción. "Estoy decepcionado, había trabajado mucho tras un invierno complicado y empezaba a encontrar buenas sensaciones en Itzulia", explicó Landa.

"Sentía molestias, pero el tipo de fractura dificultó su detección al principio. Ahora toca centrarse plenamente en la recuperación". Su prioridad inmediata pasa por restablecerse y recuperar la forma antes de definir nuevos objetivos para el resto de la temporada.

El Giro, escenario de algunos de los mejores momentos de su carrera -podio en 2015 con triunfos en Madonna di Campiglio y Aprica, victoria en Piancavallo en 2017 y tercer puesto en 2022-, vuelve a esquivarle.

También ha sido testigo de sus contratiempos: abandono en 2016 por problemas estomacales y caídas severas en 2021 y 2025. Este año, directamente, no podrá tomar la salida.

Su ausencia obliga a replantear por completo la temporada. El Tour de Francia aparece ahora como horizonte natural para julio, aunque su planificación queda pendiente de evolución.

Mikel Landa durante un entrenamiento

El infortunio volvió a cruzarse en su camino en la Itzulia. Tras una prometedora actuación en la contrarreloj inicial, Landa se fue al suelo en el rápido descenso de San Miguel de Aralar mientras trataba de enlazar con el grupo perseguidor de Paul Seixas.

A pesar del golpe, logró retomar la marcha y alcanzar las Cuevas de Mendukilo con más de 13 minutos de retraso respecto al líder, el propio Seixas.

La mala fortuna ha acompañado a Landa a lo largo de su trayectoria. Sin ir más lejos, en la Itzulia de 2024 sufrió otra caída en Mañaria que le provocó una fractura de clavícula.

Más reciente aún fue su abandono en el pasado Giro, en Tirana, tras una caída que le ocasionó una fractura en la vértebra T11 y le apartó durante buena parte de la temporada.

El pasado año dijo adiós al Giro en ambulancia, en la primera jornada. Este curso, ni siquiera podrá alinearse en la salida. El malditismo vuelve a imponerse en la historia de Mikel Landa.