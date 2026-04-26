Tadej Pogacar mantiene su trono en Lieja: supera a Paul Seixas y evita el relevo generacional anticipado

El ciclista esloveno sumó su decimotercer Monumento y sigue reduciendo la brecha con respecto al mítico Eddy Merckx.

Hay que esperar un poco más para ver un relevo generacional anticipado. Tadej Pogacar sigue siendo mejor que Paul Seixas, aunque el fenómeno desatado por el francés ya es incontrolable.

Pogacar se impuso en la Lieja-Bastoña-Lieja con una nueva exhibición y sumó su Monumento número 13 a su palmarés. Es su cuarta Lieja, la tercera consecutiva, dueño y señor de las colinas belgas.

Resultó vencedor en su esperado y simbólico duelo con Paul Seixas. El francés fue el único en aguantarle la rueda durante varios kilómetros, pero el último empuje en la Roca de los Halcones resultó definitiva para el desenlace.

👏 La bendición de Pogacar a Seixas tras una batalla monumental.#LBL pic.twitter.com/nQwhQD0sM1 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 26, 2026

El galo tuvo que claudicar ante el que sigue siendo el auténtico rey del ciclismo, el hombre que está dispuesto a destrozar todos los récords.

El tercer escalón del podio fue para Remco Evenepoel. Una vez más resignado a quedarse lejos de la victoria, el belga fue el más rápido en el grupo que entró a casi 2 minutos del vencedor.

Remco, a por la sorpresa

Llegaba el cuarto Monumento de la temporada. En este 2026, dos de los tres disputados habían caído del lado de Tadej Pogacar, y por supuesto el esloveno volvía a ser el claro favorito.

Esta Lieja tenía morbo. El esperado y simbólico duelo de Pogacar con Paul Seixas se abría camino y pintaba a ser el claro mano a mano de la carrera, con permiso de Remco Evenepoel.

Precisamente fue el belga el que primero desató la caja de los truenos en la Decana. Una caída provocó un corte delantero en el que estaba Remco, y el belga decidió quedarse por delante y no esperar al resto.

El ataque de Pogacar en La Redoute.

La respuesta de Seixas a su rueda.



EL NUEVO DUELO DEL CICLISMO MUNDIAL.#LBL pic.twitter.com/qD3FwhyXdg — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 26, 2026

Un gran grupo anticipó la jugada y llegó a tener más de dos minutos de ventaja sobre el gran grupo en el que estaban Tadej Pogacar, Seixas y el resto de los peces gordos.

Pero quedaba mucho por delante, demasiados kilómetros como para pensar en que aquello podría llegar a buen puerto.

Con todos reagrupados a mitad de carrera, quien sufrió las consecuencias de un problema mecánico fue Tom Pidcock. El británico quedó eliminado de la carrera demasiado pronto, incapaz de reingresar al grupo ante el ritmo infernal que empezaban a imponer los UAE.

Llega el duelo Pogacar-Seixas

Quedaba el tramo definitivo de la carrera, las colinas más míticas, allí donde Pogacar ya había matado la carrera en años anteriores.

El esloveno comenzó a soltar toda la artillería en La Redoute. Aquel cambio de ritmo reventó la carrera y dejó a todos atrás... menos a Paul Seixas. El francés fue el único capaz de seguirle la rueda, y ahí comenzó el esperado duelo.

CON POGACAR NUNCA SE ACABA LO PEOR.



El campeón del mundo revienta a Paul Seixas en la Roca de los Halcones y se va a por una nueva victoria.#LBL pic.twitter.com/xQUKEFVwoo — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 26, 2026

Si en la Strade Bianche Seixas fue capaz de aguantarle unos cuantos metros en el sterrato, aquí la cosa se puso mucho más seria.

Durante kilómetros el francés se pegó a la rueda del campeón del mundo, y no sólo eso, sino que se animó incluso a dar relevos para distanciar al resto.

👏 La bendición de Pogacar a Seixas tras una batalla monumental.#LBL pic.twitter.com/nQwhQD0sM1 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 26, 2026

Ofrecía buenas impresiones el corredor del Decathlon, la nueva gran promesa del ciclismo mundial. Pero Pogacar tenía reservado un último espectáculo para confirmar su superioridad.

En la Roca de los Halcones el dos veces campeón del mundo volvió a cambiar el ritmo y provocó el reventó de Seixas. El francés, por mucho que lo intentó, fue incapaz de mover los mismos vatios y terminó aceptando que el rey sigue siendo esloveno.

Pogacar completó en solitario los últimos casi 20 kilómetros de la carrera y certificó su última exhibición para sumar su Monumento número 13. Ya son menos los que le separan de los 19 de Eddy Merckx.