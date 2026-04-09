Eddy Merckx, la leyenda del ciclismo, hospitalizado por una infección en la cadera

Eddy Merckx se encuentra hospitalizado desde la pasada semana en una clínica por una infección en la cadera. La leyenda del ciclismo, considerado el mejor corredor de todos los tiempos, tuvo que ser hospitalizada para vigilar de cerca su estado de salud, tal y como informó el diario DH Les Sports.

'El Caníbal' sufrió una caída en diciembre de 2024 mientras montaba en bicicleta y se fracturó la cadera. Entonces tuvo que ser intervenido, y desde entonces esta parte del cuerpo le sigue dando problemas de manera recurrente.

Ahora, sigue un tratamiento con antibióticos desde hace varios días para tratar de controlar esta infección.

Pogacar y Eddy Merckx posan con el maillot amarillo del líder del Tour de Francia DTM

Desde aquella caída el mito del ciclismo ha tenido que ser operado hasta en seis ocasiones. Durante este tiempo, los médicos le reemplazaron la prótesis de titanio que se le había colocado inicialmente.

Merckx cumplirá el próximo mes de junio 81 años y sigue llevando una vida activa. Es habitual verle ofreciendo entrevistas en diferentes medios de comunicación, especialmente hablando sobre su comparación con Tadej Pogacar, al que ha alabado en varias ocasiones.

En su eterna comparación con Pogacar

El debate sobre quién es el mejor ciclista de la historia está ahora más vivo que nunca. Eddy Merckx ha sido considerado siempre como el gran corredor de todos los tiempos, pero las hazañas conseguidas por Tadej Pogacar en los últimos tiempos han avivado la discusión.

El esloveno, que esta temporada ya ha ganado dos Monumentos más como la Milán-Sanremo y el Tour de Flandes, puede hacer historia este mismo fin de semana si consigue ganar también la París-Roubaix.

En el caso de llevarse 'El Infierno del Norte', Pogacar cerraría la colección completa de Monumentos y enlazaría además cinco victorias consecutivas en estas grandes citas, desde que el pasado curso se llevó la Lieja-Bastoña-Lieja.

En la carrera de Monumentos, Eddy Merckx llegó a ganar un total de 19 en su carrera deportiva. 7 Milán-Sanremo, 5 Liejas, 3 París-Roubaix, 2 Tour de Flandes y otros 2 Lombardías.

Pogacar, por su parte, acumula 12 Monumentos hasta el momento. En su palmarés campean 5 Lombardías, 3 Tour de Flandes, 3 Liejas y 1 Milán-Sanremo, la conseguida este año. En el caso de conseguir la París-Roubaix, cerraría la brecha con 'El Caníbal' a sus 27 años.