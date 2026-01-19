Felipe Orts, el valiente que desafía al poder establecido del ciclocross desde Benidorm: "Esto hace poco era impensable"

"Todo el mundo me decía que podía hacer podio... menos yo. Decía: 'Cuidado, que esto es la Copa del Mundo'". Felipe Orts sabía que volver a subirse al cajón de la mayor prueba del ciclocross era muy complicado, pero quedó demostrado que en Benidorm los sueños se hacen realidad.

El de Villajoyosa volvió a hacer historia para el ciclismo español. A escasos kilómetros de casa, delante de toda su gente y con el aliento encima de los cerca de 16.000 espectadores que volvieron a abarrotar el circuito, Orts firmó un tercer puesto que a todo el mundo le supo a victoria.

El guion se cumplió en Benidorm. Mathieu Van der Poel, que a última hora confirmó su participación, arrasó sin rival. Pero al margen del campeón del mundo los focos se los llevó Felipe Orts.

El ocho veces campeón de España de esta modalidad emocionó como nunca. Se emocionó como nunca. Desató la locura entre los aficionados y recogió su medalla totalmente entregado a su gente.

"Subir al cajón tiene mucho mérito. Hacerlo en casa con toda la presión, con todo el mundo empujando y esperando este resultado... Conseguirlo es algo que tiene muchísimo mérito. Estoy súper orgulloso y hay que disfrutarlo", confesó a la pregunta de EL ESPAÑOL poco después de cruzar la meta.

El sueño hecho realidad

Felipe Orts soñaba con triunfar en casa. A pocos más de diez kilómetros de su Villajoyosa natal, Benidorm volvía a ofrecerle otra oportunidad pintiparada para lucirse.

Contaba con el aliento de su gente más cercana, y también con el calor de los miles de hinchas que volvieron a responder a la llamada. Ganar estaba descartado, para él y para cualquiera, porque Van der Poel se había apuntado a la cita sobre la bocina, pero aún así lo mejor estaba por llegar.

Con el neerlandés destacado ya desde la primera vuelta, se abrió una tremenda batalla entre el resto de los mortales. Y ahí Orts demostró ambición, piernas, fuerza y convicción para brillar.

Felipe Orts entra en meta y consigue el tercer puesto en Benidorm. SPRINT CYCLING / BENIDORM CX

En el momento preciso soltó un duro ataque que tan sólo pudo seguir Thibau Nys, el campeón de Bélgica, lugar donde el ciclocross es casi una religión. Las gargantas de los hinchas se encendieron cuando vieron ese ataque, y cada paso de Orts arrastraba un tremendo griterío que, sin duda, empujó al valenciano.

"Una locura. Cuando entraba al bosque la gente se volvía loca. Creo que hemos llevado el ciclocross a otro nivel, la gente anima como en Bélgica. Hemos conseguido el ambiente de allí traerlo aquí a Benidorm, al lado de casa. Tiene un mérito terrible", describió.

Nys le hizo un gesto con la mano a la salida del bosque. "Vente conmigo y colaboramos", pareció decirle. Tras un esfuerzo titánico y sortear caídas y sustos, Orts aceptó el reto casi hasta el final.

En la recta de meta Nys demostró tener algo más de fuerza, pero nadie iba a bajar de la nube a Orts. Caballito y sonrisa de oreja a oreja entre los aplausos y los vítores de los allí presentes. Un tercer puesto que, sin duda, sabía a victoria.

"Hay que mantener los pies en el suelo, pero hoy es imposible. No me lo creo", decía todavía con las pulsaciones a mil después del podio.

Su mejor carrera de siempre

Orts ya fue en 2024 podio en la Copa del Mundo, segundo incluso, pero el tercer puesto de Benidorm no lo cambia por nada.

Su gesta tiene más mérito si cabe teniendo en cuenta que estaba Mathieu Van der Poel entre los contendientes. "Creo que sí, que es mi mejor carrera de siempre. Ya he hecho algunas carreras buenas, pero acertar el momento, el estado de forma aquí en casa en Benidorm, delante de todos los míos... Es muy difícil. Algún día nos daremos cuenta de lo difícil que es lo que hemos conseguido".

El podio tenía colorido. Primero, el campeón del mundo. Segundo, el campeón de Bélgica. Tercero, el ocho veces campeón de España. "Esto es algo que hace muy poco no nos podíamos ni imaginar", relataba Orts.

Felipe Orts, en el podio de Benidorm. SPRINT CYCLING / BENIDORM CX

Ahora aparece el Mundial en el horizonte, una cita a la que llegará con muy buenas sensaciones: "Las piernas son muy buenas y tengo que aprovechar el tirón. Teníamos planeado llegar más frescos a este momento y lo estamos consiguiendo. Hay muchas alegrías por dar".

Felipe Orts es ese granito de arena en un desierto, el del ciclocross, dominado por belgas y neerlandeses prácticamente sin excepción. Desde España se atreve a desafiar al poder establecido, y en Benidorm volvió a ser capaz de derribar el muro.