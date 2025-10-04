Descubriendo a Paula Ostiz, la chica de oro del ciclismo español: "Puede ser una de las grandes de los próximos años"

Resulta prácticamente imposible mejorar esto. En poco más de una semana Paula Ostiz se ha proclamado campeona del mundo y de Europa en ruta, campeona continental de contrarreloj y subcampeona del mundo en esta modalidad contra el crono.

Es la gran estrella en ciernes de la que puede presumir el ciclismo español, y no es para menos. Estas últimas actuaciones han confirmado que ahí hay una ciclista sobresaliente, con un futuro de lo más esperanzador y que ahora mismo domina su categoría de una forma sensacional.

A sus 18 años la navarra se ha convertido en toda una sensación. Sus resultados son escalofriantes, es cierto, pero por extraño que suene no sorprenden demasiado a aquellas personas que la conocen y que trabajan con ella en el día a día.

🌈🥇¡CAMPEONA DEL MUNDO!



🇪🇸 Paula Ostiz remata la faena en la recta final y logra un histórico arcoíris en la prueba junior femenina#Kigali2025 #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/ByQ1yBN6rx — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 27, 2025

Ya el año pasado fue campeona de Europa contrarreloj y subcampeona del mundo en esta categoría júnior, así que lo de este año resulta un salto cualitativo más en su carrera deportiva.

Atada por Movistar Team esta misma temporada, en el equipo telefónico saben que tienen una auténtica joya. Su director, Sebastián Unzué descubre en EL ESPAÑOL a la gran sensación de presente y de futuro que tiene embelesado al ciclismo nacional.

Ya lo veían venir

La semana pasada el nombre de Paula Ostiz empezó a retumbar ya con fuerza. Primero se colgó la plata en la crono júnior del Mundial de Ruanda, y unos pocos días después se consagró al conseguir el arcoíris en la prueba en ruta.

Aquello fue casi un aperitivo, porque esta misma semana ha firmado un doblete histórico en los Campeonatos de Europa que se disputan en Francia. Allí donde la otra Paula, Blasi, en categoría sub23, también se ha proclamado campeona continental.

Paula Ostiz, después de ganar el Mundial en Ruanda. EFE

Tres campeonatos y una plata en cuatro participaciones parecen motivos suficientes como para festejar por todo lo alto el nacimiento de una estrella, pero la gente que conoce a la navarra desde hace tiempo tenía muy claro que algo así podía pasar.

Sebastián Unzué, el director del equipo femenino de Movistar Team que tiene desde esta misma temporada bajo su batuta a Paula, sabía que esto podía pasar: "Sinceramente, no estoy sorprendido en absoluto", cuenta para EL ESPAÑOL.

"Este era el gran objetivo que se había marcado ella, y nosotros también para ella. Desde el año pasado estaba decidida a intentar ganar Europeo y Mundial. Ya el año pasado consiguió el Europeo, y ese año ha sido capaz de hacer doblete. No deja de ser impresionante, pero conociendo a Paula no nos sorprende que haya sido capaz", asegura Unzué.

El mánager del conjunto telefónico destaca la juventud de la corredora de apenas 18 años, y también que tiene "mucha determinación y convencimiento en sus capacidades". "Deportivamente es muy completa, ya lo ha demostrado en estos dos últimos años", dice Sebastián.

"Es una chica con las cosas muy claras, con los objetivos muy claros y con mucho convencimiento para conseguirlos", dice su 'jefe' en Movistar Team sobre sus cualidades mentales.

Un futuro inimaginable

La ilusión con Paula Ostiz está desbordada tras sus últimos resultados, y desde luego no es para menos. Aunque todavía está tan sólo en fase desarrollo y le queda toda una vida deportiva por delante, su dominio en la categoría júnior augura algo muy positivo.

Sebastián Unzué es consciente del crecimiento que todavía debe experimentar su pupila: "Es difícil decir dónde llegará. Es una chica en edad juvenil que se tiene que hacer como ciclista y que se tiene que desarrollar físicamente. Es complicado ahora mismo estimar hasta dónde puede llegar".

Sin embargo, no oculta que su estado de forma actual invita, por supuesto, al optimismo: "Lo que sí podemos decir es que, a día de hoy, es una de las mejores del mundo en su categoría y que si sigue esta progresión puede llegar a ser una de las grandes corredoras del pelotón en los próximos años".

Movistar Team captó talento en casa

Desde esta misma temporada Paula Ostiz corre con la 'M' de Movistar Team al pecho. Su fichaje por el conjunto telefónico se dio, en realidad, en septiembre del año pasado. Sin embargo, se acordó que siguiera corriendo con el Cafés Baqué, a quien Abarca Sports respalda, hasta el pasado mes de agosto.

"Su fichaje fue bastante fácil. Es una chica de Pamplona que conocemos desde hace muchos años y que habíamos estado siguiendo, ya que en categorías inferiores venía haciendo cosas impresionantes desde muy niña", recuerda Unzué.

Por eso, el director del equipo femenino de Movistar piensa en seguir mejorando: "Ha seguido la tendencia y estamos muy contentos de poder contar con ella. Queremos ver cómo la podemos ayudar a crecer en los próximos años y ver hasta dónde somos capaces de que llegue. Tiene un potencial muy grande".

#Kigali2025 | Nunca olvidaremos el día de hoy 🌈



🥇 Paula Ostiz se ha convertido en la primera ciclista española en ganar el Mundial de ruta júnior

🥹 Lágrimas en los ojos de todos los miembros del #TeamESPciclismo 🇪🇸 pic.twitter.com/yb09m70qn9 — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) September 27, 2025

Sobre el rol que puede tener en la plantilla de Movistar Team, Unzué prefiere ser cauteloso: "El ciclismo nos pone a cada uno en nuestro sitio, es un deporte en el que no puedes esconder tu nivel. En el caso de Paula, creo que ella va a ser un poco la que marque el rol que puede dar en el equipo".

En el conjunto navarro harán todo lo posible para que siga creciendo como ciclista: "Es verdad que en este ciclismo actual los corredores y las corredoras jóvenes son capaces de crecer más rápido que hace unos años, y si es así Paula tendrá la oportunidad de pelear por resultados también".

Eso sí, no tienen prisa ni van a presionar a este joven talento del ciclismo español: "El objetivo es que siga dando pasos adelante, que siga creciendo y que se vaya adaptando a la nueva categoría", cuenta Unzué.

De momento, España puede presumir de tener al mayor talento mundial en categoría júnior. Una joven con las ideas muy claras, con el claro objetivo de convertirse en una ciclista adulta de categoría. Paula Ostiz asegura un futuro brillante.