Provoca la peor caída del Tour de Francia, manda a Philipsen al hospital y se derrumba entre lágrimas: "No soy un mal tipo"

La tercera etapa del Tour de Francia quedó marcada una vez más por las caídas y por los abandonos. El más sonado de todos ellos fue el Jasper Philipsen. El ciclista belga fue el primer líder de la carrera tras su victoria en la primera jornada y esta vez le tocó vivir la otra cara de la moneda.

Jasper Philipsen se fue al suelo en la disputa de un sprint intermedio en mitad de esta tercera etapa. En la pelea por los puntos para la clasificación del maillot verde, el corredor de Alpecin no pudo evitar la mala maniobra de Bryan Coquard por delante de él y terminó besando el suelo.

Una caída muy aparatosa, a una gran velocidad, que se ha cobrado una grave factura. Tal y como informó su equipo, Jasper Philipsen tiene "una fractura desplazada de la clavícula derecha, al menos una costilla rota y probablemente dos". Tendrá que pasar además por el quirófano.

🥺 Coquard, entre lágrimas, pide disculpas a Philipsen por la caída que le llevó a abandonar: "No soy mal chico"#TDF2025 pic.twitter.com/KnuMjzO57V — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 7, 2025

Coquard, entre lágrimas

El otro protagonista de este lance, Bryan Coquard, no se escondió una vez que terminó la etapa y salió a ofrecer explicaciones. El ciclista francés compareció ante los medios visiblemente emocionado, a punto de romper a llorar, y sobre todo pidió perdón tanto a Jasper Philipsen como a su equipo, el Alpecin.

"Es un mal día sí, te puedes imaginar que ver al maillot verde caer al suelo no me hace feliz", comenzó excusándose el sprinter del equipo Cofidis.

"Vi un poco las imágenes, de hecho en ese momento realmente no sabía qué pasó. Siento como si (Jonathan) Milan, en ese sprint, quizás toque mi rueda delantera con su desviador, o tal vez es (Lawrence) Rexz el que me desequilibra. Realmente no sé que pasó, obviamente no era mi intención provocar una caída, no quería tomar ningún riesgo", siguió diciendo Coquard.

Philipsen celebra su victoria en la primera etapa del Tour de Francia 2025. REUTERS

El francés fue objeto de críticas por su maniobra en el sprint intermedio, ese movimiento que le costó el abandono a Philipsen. Consciente del revuelo que se había montado, se mostró apesadumbrado en la línea de meta.

"Quisiera pedir discuplas a Philipsen y a Alpecin. No soy un mal tipo, no soy un mal chico, aun así no es agradable", dijo visiblemente emocionado.

Increpado en carrera

La maniobra de Bryan Coquard enfadó mucho a los integrantes del equipo Alpecin. De hecho, se pudo ver a un compañero de Jasper Philipsen abroncando intensamente a Coquard en plena carrera mientras el ciclista de Cofidis aguantaba los aspavientos.

"Tengo dolores por todas partes, abrasiones, veremos", dijo cuando fue preguntado por cómo se encontraba él, que también terminó cayendo.

E insistió: "Me disculpo, nunca es agradable, no fue intencional y quiero disculpame aunque no lo haya hecho a propósito".