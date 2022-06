La fea conducta de Molano que rozó la tragedia: fuera del Dauphiné por una doble agresión a Page

Sebastián Molano se ha convertido en el gran protagonista de las últimas horas en el mundo del ciclismo. El corredor del equipo UAE ha sido descalificado del Critérium del Dauphiné, una de las carreras de una semana más importante del calendario internacional del World Tour.

Esta ronda sirve como preparación de cara al Tour de Francia al igual que lo es, por ejemplo, el Tour de Suiza. Suele contar con figuras de primer nivel y en esta ocasión lo hace con ciclistas de la talla de Primoz Roglic, Wout Van Aert, Enric Mas o Ethan Hayter. Sin embargo, el gran protagonista del día este viernes no fue ninguno de ellos.

El corredor colombiano del equipo UAE Sebastián Molano se encuentra fuera de la carrera después de haber agredido hasta en dos ocasiones a uno de sus rivales. Se trata del corredor del Intermarché-Wanty Hugo Page. Ambos tuvieron una discusión en plena carrera y el cafetero perdió completamente los papeles.

En un primer momento, cuando ambos rodaban en mitad del pelotón con la carrera lanzada a unos 80 kilómetros por hora, Molano agarró y zarandeó la bicicleta de su oponente para intentar amedrentarle. Hugo Page, corredor francés de solo 20 años, es un recién llegado al pelotón y Juan Sebastián, de 27, quiso marcar el territorio con una actitud sucia, temeraria y vergonzosa.

#Dauphiné Reprochable y violenta acción de Juan Sebastián Molano contra Hugo Page.



Agredir al rival a gran velocidad, implica el riesgo de una caída mayoritaria y más corredores afectados.



Debe ser descalificado o hasta más…



pic.twitter.com/ecsL1xxgAL — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) June 10, 2022

Acto seguido le soltó un golpe en su casco que, tal y como se puede ver en las imágenes de la realización de la carrera, obliga al ciclista de Intermarché a corregir rápido su rumbo para evitar una caída que podría haber terminado en tragedia. Si Page en ese momento hubiera respondido o hubiera caído al suelo, habría sido atropellado por buena parte de pelotón a una velocidad altísima.

Lejos de estar contento, una vez terminó la prueba, Molano seguía bastante caliente y nada más cruzar la línea de meta se fue decididamente a buscar a Page. Tras intercambiar unas palabras con él de manera acalorada, volvió a agredirle propinándole un golpe en la cabeza con su puño. Al igual que en la primera ocasión, Hugo no respondió. Poco después, el joven ciclista quiso explicar por qué no lo había hecho, ya que algunos aficionados en redes sociales le comentaron que se había dejado amedrentar.

Las versiones de los hechos

"Hola todo el mundo. Para la gente que me pregunta porque no respondí a este ataque: porque hacer eso a 80 km/h cuesta abajo es peligroso y somos 150. Caer a esta velocidad puede tener graves consecuencias. Porque esa no es la imagen que quiero proyectar y odio la violencia".

"También porque, como todo ciclista, represento a patrocinadores y a un equipo que me permite estar a este nivel y vivir de mi pasión. Y quiero representarlos de una manera hermosa. Estoy feliz de haber podido vestir este hermoso maillot verde y haber corrido por última vez aquí".

Una explicación que sin duda marca la altura y la calidad personal que tiene este chico de tan solo 20 años, pero que ya está dejando sensaciones muy buenas. Por su parte, el agresor también habló después de la carrera para explicar qué había sucedido y para asegurar que se arrepentía de haber tenido una conducta que había provocado su descalificación de la carrera.

"A medida que nos acercábamos a la meta el ritmo era elevado y había tensión, y es cuando cometí un error peligroso. Me gustaría disculparme con Hugo Page y todos los corredores por lo que pasó. Entiendo por qué fui descalificado, y todo lo que puedo decir es que lo siento, y que se aprenderán lecciones de esto". Sin embargo, muchos han criticado que, a pesar de que lo visto en carrera puede ser fruto de un calentón, lo que ocurrió después de cruzar la línea de meta no tiene explicación ni justificación.

