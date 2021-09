Brutal accidente en el Mundial de Flandes: un autobús atropella a varias ciclistas de Austria

Momentos duros durante el Mundial de ciclismo de Flandes 2021. Varios corredores de la selección austriaca se han visto envueltos en un accidente de tráfico con un autobús mientras estudiaban la ruta de la carrera en carretera. Una de ellas, Leila Gschwentner, que iba a competir en la carrera de ruta femenina junior del sábado, ha sido llevada al hospital, según confirmó un miembro del cuerpo técnico de Austria al portal Cyclingnews.

Otro representante de la federación del país ha indicado que la joven de 17 años no se encuentra en estado crítico. Permaneció consciente en todo momento, pero parece haber sufrido una lesión importante en el hombro, aunque aún no se ha establecido el alcance total de sus problemas físicos. No está claro si hubo otros corredores involucrados. Todo esto sucede después de que Chris Anker Sørensen muriera en un accidente de tráfico este fin de semana.

El accidente ocurrió en Lovaina este miércoles por la mañana, cuando el equipo austríaco de mujeres para la carrera de ruta junior salió a reconocer el circuito de 15 km, que se cubrirá cinco veces. Según informes de los medios locales y un video publicado en las redes sociales por la cuenta RobTV, el accidente ocurrió en un cruce cercano al circuito. El video también muestra daños en el parabrisas del autobús, lo que sugiere que pudo haber habido un contacto significativo.

Aan de oprit van de ring in de Brusselsestraat in @stadleuven zijn de renners van de Oostenrijkse wielerploeg aangereden door een bus van @delijn. Eén wielrenster is afgevoerd met meerdere breuken. #robnieuws #robtv #robwk pic.twitter.com/szr0yj1NOz September 22, 2021

Un comunicado de la Federación austriaca, publicado el miércoles, explicaba lo sucedido: "La joven de 17 años estaba reconociendo el recorrido para la carrera de ruta juvenil en el Campeonato del Mundo, que se celebrará el sábado. Ella estuvo involucrada en una colisión con un autobús público. La austriaca fue trasladada al hospital, donde se detectó una lesión en el hombro". Todo el equipo sigue pendiente de su situación.

Consternación

El mundo del ciclismo se ha visto muy afectado por la pérdida de Sørensen, con el recién coronado campeón sub23 contrarreloj, Johan Price-Pejtersen, como uno de los que le ha rendido homenaje. "Fue muy emotivo para mí. Todos hemos escuchado las trágicas noticias sobre Chris y para mí se trataba de mostrar respeto por su carrera. Eso es lo que quería honrar hoy. En Dinamarca, Chris es conocido más allá que entre la comunidad de ciclistas. Es mucho más que un ciclista. Es amado en la población danesa por eso. Ha sido una gran influencia para nosotros, los jóvenes ciclistas, liderando el camino para hacer que el ciclismo sea popular, para que podamos inspirarnos para comenzar o crecer. Ha sido una gran influencia para todos y no solo en el ciclismo, en el público en general. Es una gran pérdida", explicaba el joven danés.

