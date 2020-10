Enric Mas: "Me conformo con el podio en La Vuelta"

Movistar Team llega a La Vuelta a España 2020 con todo el arsenal de combate. El equipo telefónico ha apostado todo a la ronda nacional para tratar de sacar adelante un año en el que ni Alejandro Valverde, ni Marc Soler, ni Enric Mas han conseguido ganar. El mallorquín fue la mejor noticia del Tour de Francia al terminar con los mejores y lograr el quinto puesto final. Una posición que quiere superar en la competición en la que se destapó cuando aún estaba en las filas de Quick-Step.

Después de ser segundo en la edición de 2018, no se conforma con menos en esta temporada en la que ha ido de no poder estar con los jinetes principales en el Dauphiné a acabar tratando de estar con Pogacar y Roglic en el trepidante final de la 'Grande Boucle'.

"Tenemos los pies en el suelo. Los rivales que están aquí son casi los mismos del Tour, pero vamos a ver primero cómo estamos. Creo que estoy un poco mejor que en el Tour, pero no vamos a poner altas las expectativas. Me conformo con entrar en el podio. No me valdría quedarme cuarto o quinto. Venemos aquí para estar en el cajón", expuso el que a priori parte como el líder de la escuadra navarra.

La rueda de prensa de Movistar Team previa a La Vuelta 2020

No solo él se ve así de bien. Sus dos compañeros le han destacado y confían en el malloquín como la baza principal del equipo. Alejandro Valverde le ha dado su bendición: "A Enric lo veo muy bien. Después del Tour hemos salido más confiados, pero tenemos que salir con la mentalidad ganadora. Se podrá ganar o no, pero yo creo que estamos bien y a partir de mañana lo demostraremos". Aunque comenzaron al mismo nivel, Marc Soler habla de Mas como el líder. "En el Tour solo le ganó uno de los que está aquí, ojalá pueda ganar", expuso el catalán.

"Cada día como una Clásica"

Alejandro llega a esta cita con 40 años y con una primera etapa que, en otro año, le situaría como el máximo favorito. No piensa ya tanto en la general, aunque siempre está ahí, pero será la referencia para las dos bazas jóvenes del Movistar. "Desde el primer día se puede perder. Hay que ir pensando día a día, superando los días lo mejor posible. Conforme está todo, no sabemos a dónde podremos llegar. Habrá que tomarse cada día como si fuera una Clásica. Por supuesto que pienso en mi, pero también pienso en Enric y Marc. Los dos están muy bien. Cualquiera de los tres está capacitado para estar lo más arriba que se pueda", argumentó Valverde.

En cuanto a los rivales, el que está en la cabeza de todos es el corredor que perdió el Tour de Francia en la cronoescalada frente a Pogacar que defiende el jersey rojo del 2019. "Es posible batir a Roglic. Esperamos que estén un punto por debajo del Tour de Francia. Si están un punto por encima serán ganadores casi sin salir. Entre la motivación que tenemos y que estamos un punto mejor, puede que les podamos ganar. Pero no está solo el Jumbo, hay más favoritos", explicó el murciano.

Los factores

Será una Vuelta en la que el público no dará ese calor que tanto se necesitaría en el mes de octubre. "Se hace extraño, pero es lo que toca tal y como están las cosas. Lo más importante es que La Vuelta se pueda hacer, vendrán otros tiempos donde la afición podrá salir a la carretera", explicó Marc Soler.

El hecho de que se corra en este mes supone que haya más lluvia, más frío y, probablemente, nieve. "Seguramente pillaremos mal tiempo, todo eso puede cambiar mucho la clasificación de la carrera. Habrá etapas que terminan en alto y no se puede llegar arriba del todo. Ojalá acompañe el tiempo", comentaba un Valverde que siempre se ha mostrado incómodo con el tiempo inestable.

También tendrá la peculiaridad de que esta primera semana coincidirá con la última del Giro de Italia donde, en el planteamiento de la temporada, se esperó que Marc Soler estuviera. Con los acontecimientos que han ocurrido en la ronda transalpina, ninguno de los tres se arrepiente por no estar allí. "La verdad es que no. Sí que es verdad que tuve algunos cambios de calendario en los que entraba hacer el Giro, pero una vez que decidimos hacer Tour-Vuelta, la cabeza se centró. No hay problema por no haber estado", explica el catalán que tratará de volver a demostrar que tiene nivel para ser líder en más de una gran ronda.

