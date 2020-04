Alejandro Valverde: "Veo un sinsentido que se corran las tres semanas de las tres grandes"

Alejandro Valverde se ha unido a Rafa Nadal y Pau Gasol para #NuestraMejorVictoria. El ciclista ha concedido una entrevista a los cuatro principales periódicos deportivos españoles donde ha explicado cómo ha vivido su 40 cumpleaños esta semana, cómo ve el regreso de las competiciones y cómo será su vuelta a las carreteras.

El campeón del mundo de 2018 ha abierto un nuevo debate con respecto al calendario ciclista. "Considero un sinsentido que las tres grandes conserven las tres semanas, nos meteremos casi en el próximo curso, aunque sin nada sería el caos económico", explica 'El Bala'. Sobre este aspecto de financiación, Valverde ha admitido que teme por la salud del ciclismo después de que "se han producido recortes en equipos, se caerán pruebas". Eso sí, "en Movistar no ha afectado de momento".

Valverde sigue preparando la temporada desde su casa. "No sé si realizo mucho rodillo o poco, si el parón me beneficiará o si me quemo con tanto kilómetro. Si tenemos carreras, se producirán sorpresas. Desconocemos cómo responderá el cuerpo, nunca vivimos una situación así, aislados y sin la carretera", analiza el ciclista de Movistar.

Tadej Pogacar se impone a Alejandro Valverde en la segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana EFE

El campeón de España cree que se podrá correr, aunque no elude tener miedo por volver a meterse en un pelotón tras el coronavirus. "El calendario nuevo pone un poco de luz. Eso sí, da miedo por lo que mueve el Tour. Quizá se dispute, aunque con medidas muy restrictivas. Si se pierde esta campaña, no queda otra que volver en 2021. Ya valoraré si prolongo más allá mi trayectoria", desvela Valverde.

