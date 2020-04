Luis León Sánchez: "¿Los test del Covid-19? Primero los sanitarios antes que cualquier deportista"

Andorra puso en marcha la semana pasada un plan para iniciar la desescalada del confinamiento por el coronavirus. Los ciudadanos del Principado pueden salir de casa a dar un paseo y hacer algo de ejercicio durante una hora con ciertas restricciones. Por ejemplo, los días pares pueden salir los ciudadanos que viven en un portal con número par y, los días impares, los que están en un edificio impar.

Dentro del plan para poder hacer ejercicio, no se incluye salir con la bicicleta a rodar, por lo que Luis León Sánchez, uno de los muchos ciclistas que viven en Andorra por su localización ideal para entrenar, todavía sigue entrenando en su domicilio. El murciano afrontaba otra temporada con la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, la que podría ser segunda vez en la cita más importante para cualquier deportista después de conseguir diploma en Londres 2012.

Sin obsesionarse con esa fecha que se ha aplazado hasta 2021, 'Luisle' sigue preparándose para cuando se retome la temporada. El murciano quería estar en el Tour de Francia y en La Vuelta a España y, en principio, no cambiará su hoja de ruta a pesar de las nuevas fechas que aún se tienen que confirmar por parte, sobre todo, de la ronda española.

A sus 36 años, el confinamiento le está permitiendo disfrutar de sus tres hijos más que nunca. Celebra la circunstancia de poder salir de casa con ellos, pero a la vez también denuncia en EL ESPAÑOL el miedo que tiene su hija mayor de ocho años para salir y la falta de guantes para los niños. El ciclista de Astana no se ha parado a pensar lo que supondrá meterse en un pelotón de nuevo, pero destaca por encima de todo el hecho de salvar la temporada aunque eso suponga subir el Tourmalet en pleno noviembre.

Ahora en Andorra podéis salir un poco

Sí, podemos salir una hora al día. Sobre todo dar paseos con los niños. Nosotros lo intentamos hacer por la tarde. Siempre llevando máscara y teniendo mucho cuidado.

¿Cómo está siendo salir a la calle con estas circunstancias?

Va a ser más la conciencia de cada uno, que otra cosa. Yo estoy haciendo rodillo en el balcón de mi casa y cada dos por tres veo a un funcionario de Andorra fumigando, echando spray a las aceras, todo el mundo va con mascarillas, se baja por el lado de la derecha, se sube por el lado de la izquierda, respetando los dos metros de distancia y no ves grupos de gente. Por mucho que nos digan desde la televisión, tiene que ser la voluntad de cada ciudadano para volver a la normalidad lo antes posible.

¿Cómo fue la sensación de volver a tener esa hora de libertad?

Sobre todo para los críos. Mi hija mayor que tiene ocho años le daba un poco de miedo. Al final le tienes que decir que el virus es difícil de cogerlo si hacemos las cosas bien. Hay que salir a la calle, hacer vida normal. Esto nos ha tocado vivirlo y hay que convivir con ello. Lleva la mascarilla que le toca llevar a ella. No hemos conseguido guantes para ellos y les decimos que metan las manos en los bolsillos durante el paseo. Ojalá esto vaya a menos. Sabemos que va a ser un verano atípico pero hay que estar concienciado.

¿Qué tal llevas eso de entrenar en el rodillo?

Antes de que sucediera todo esto, era muy poco partidario de entrenar en el rodillo. Lo hacía cuando no podía salir por tema de lluvia. Cuando vivía en Murcia la verdad que ni cuando llovía me subía al rodillo. Ahora hay que subirse sí o sí. Para nuestra suerte han sacado unas plataformas que son muy reales.

Al final la sensación de estar en la carretera no te lo da nada. Pero esto ha hecho más sencillo entrenar en casa. He llegado a entrenar en el rodillo cinco horas seguidas. Entrenamos con compañeros del equipo y se hace más ameno. Con todo lo que está pasando, es lo único que nos queda.

De hecho se está corriendo ahora la Vuelta a Suiza a través de una de estas plataformas, ¿crees que se pueden instalar como un sitio donde competir también?

Eso ya es otra cosa. Por respeto a lo que está pasando hay que montarse en el rodillo hasta que podamos salir a la calle. Yo no lo veo factible. Por desgracia los patrocinadores ahora se tienen que ver a través de internet. Es lo único que nos queda, pero no soy muy fan de las competiciones así.

Antes del parón habías competido en varias carreras ganando en casa una etapa, ¿cómo tenías planteada la temporada?

Había planteado la temporada como los últimos años. Empezamos en Australia, corriendo mucho a principio de año. Tenía pensado hacer París-Niza, País Vasco, Clásicas, Dauphinè y Tour. Y luego ya La Vuelta. Es el calendario que me gusta. Es el que siempre hago siempre que no voy al Giro.

Había tenido la suerte de ganar en Murcia. En Algarve el último día no salí porque tenía problemas en la espalda por una posición de la bici. La había cambiado y ahora me siento mejor. Tengo ganas de retomar el año para no perderlo.

¿Los nuevos calendarios que se están publicando van a alterar este plan que tenías?

Yo creo que no. Va a ser un año atípico. Al final el poder correr La Vuelta en noviembre cambia mucho. Pero bueno, es un año que tenemos que pasar, que ojalá podamos competir. Sería muy difícil el no correr este año para el ciclismo, para los sponsor y para los equipos.

"Correr en noviembre La Vuelta va a ser raro, pero, individualmente, estoy dispuesto a hacerlo porque sería salvar un año muy difícil. Este año, con el recorrido que hay, imagínate el frío que puede hacer"

Tú quieres correr aunque sea sin público, ¿no?

Para el bien del ciclismo, sería la última opción, pero hay que pensar en correr y salvar el año. Hay muchos sponsor que están teniendo problemas. Este virus está tocando la economía mundial. El ciclismo no goza de una economía importante. Se sabía de algunos sponsor que ya tenían dificultades. Con esta crisis, nos haría muchísimo daño no volver a correr.

¿Cómo ha afrontado el equipo económicamente el parón?

A nosotros nos enviaron un email hace un mes que nos iban a quitar el 30 por ciento del sueldo durante los tres meses en los que no se iba a competir. Por lo que leo, a muchos equipos les está sucediendo lo mismo incluso con una reducción más grande. Esto nos afecta a todos, es lo que tenemos que mirar, salvar este año como se pueda. Con público y, si no se pudiera, pues intentarlo sin público.

El nuevo calendario plantea el Tour en agosto y septiembre y, La Vuelta, seguramente, se tendrá que ir a octubre o noviembre, ¿lo ves razonable?

Ya no es que sea razonable o no, son fechas que por seguridad de todos ojalá ya esté el virus controlado. La UCI es la que ha puesto las fechas. Son fechas atípicas. Correr en noviembre La Vuelta va a ser raro, pero, individualmente, estoy dispuesto a hacerlo porque sería salvar un año muy difícil.

Aunque podría haber problemas climatológicos en esas fechas...

Los que hemos corrido La Vuelta estamos acostumbrados a que haga calor. Este año, con el recorrido que hay, hacerlo en noviembre, imagínate el frío que puede hacer; o no, porque no se sabe con este clima tan raro que hay últimamente. Va a ser un año muy raro, pero crucemos los dedos para poder salvar el año.

Luis León Sánchez con su hijo tras conseguir la plata en los Campeonatos de España de 2019

Con 36 años, ¿cómo va a afectar este parón a las previsiones que tú tenías para tu carrera?

Realmente, no lo sé. No he tenido ni tempo para pensar en eso. Estoy disfrutando de mi familia y mis hijos. Cuando podamos salir y entrenar, ya veremos en la situación en la que estamos, el estado de forma. Para todos va a ser igual, aunque en algunos países no han dejado de entrenar. Pero para la mayoría está siendo así.

Noto que el picorcito del ciclismo lo sigues teniendo y con 'El Bala' con 40 años a tope, no es para menos...

Al final, individualmente, me encanta el mundo de la bici. Esto no es para mi ningún punto de inflexión para pensar cuánto me queda. Solo pienso en la salud de los míos. Cuando esté todo normal, saldré con las mismas ganas que tenía hasta ahora. Quiero volver a correr y que vuelva a la normalidad.

¿Estos días estás hablando con Pedro también?

Sí, casi todos los días hablamos.

¿Qué te cuenta?

Está entrenando en casa. Se ha montado un gimnasio allí en Bilbao. Está esperando también las fechas para reanudar La Liga. Unos días me dice una cosa, otros me dice otra. Están viendo para intentar recortar algo de salarios, temas parecidos a los nuestros. Ojalá también puedan terminar La Liga.

Están un poco los futbolistas mostrando miedo con la vuelta del fútbol, ¿él te lo transmite?

No se si miedo o no miedo. Esto es pensamiento mío, no me lo ha dicho mi hermano. Viendo las noticias, son también personas humanas y ven lo que sucede en el mundo y en España en concreto. El tema de hacerles test ahora mismo porque tienen que volver a jugar al fútbol... Por lo que he escuchado, quieren priorizar la gente que lo necesita, los sanitarios y demás. Ellos también están dispuestos a hacérselos, pero primero los sanitarios antes de cualquier deportista.

"Los futbolistas son también personas humanas y ven lo que sucede en el mundo y en España en concreto. Por lo que he escuchado, quieren priorizar la gente que lo necesita, los sanitarios y demás. Ellos también están dispuestos a hacérselos, pero primero los sanitarios antes de cualquier deportista"

¿Tú también tienes algo de miedo a meterte en un pelotón con esta situación?

Ni lo he pensado. Antes de que sucediera esto, hubo una carrera como Paris - Niza y se estaba corriendo. A día de hoy no ha salido ningún caso positivo. No se si lo han hecho público o no. No me he puesto a pensar en ese momento. Pero bueno, cuando nos llegue el momento, intentaremos poner nuestras medidas de seguridad y a ver qué nos dicen.

¿Tokio 2021 podría ser un punto en tu carrera para decidir qué vas a hacer?

Sería muy bonito ir. A cualquier deportista le gusta ir a unos Juegos Olímpicos. Pero no es una obsesión que tenga. Con 36 años sigo teniendo las mismas ganas y la misma motivación que cuando tenía 'veintimuchos'. A día de hoy nunca me he puesto a pensar cuánto me puede quedar para retirarme. Intento vivir el día a día aunque estemos ante una situación difícil.

¿Cómo le va a cambiar a Luis León Sánchez el paso del coronavirus por su vida?

Pensaremos más que no hay que exponerse tanto en cualquier sitio. Por ejemplo, este año cuando llegamos a Singapur a primeros de enero, veía a todo el mundo con muchísima seguridad. Nosotros veníamos de Europa sin mascarillas y sin nada. Con todo esto que está pasando, llevaremos más cuidado.

Hay que tomar conciencia para que esto no se puede volver a repetir. Ojalá que esto se cure pronto, que vaya todo bien y, sobre todo, darle las gracias a todos los sanitarios españoles porque se han portado muy bien con toda la población española.

