Fernando Alonso y su proyecto del equipo ciclista que acabó en nada

Fernando Alonso se encuentra en su casa de Suiza lejos de su familia pendiente en todo momento de cualquier noticias relacionada con el coronavirus.

El piloto asturiano está muy activo estos últimos días haciendo varios directos de Instagram con deportistas y contestando las preguntas de sus seguidores.

El dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 pasó por el directo de La Bicicleta Café con Kiko García para hablar de su pasión por el ciclismo y de un proyecto que estuvo a punto de salir pero que finalmente no se llevó a cabo.

"No salió adelante lo de Euskaltel y buscamos crear un equipo por cuenta propia. Se trabajó de forma correcta y se dieron los pasos correctos pero fue un embudo sin salida. Crear un equipo del UCI World Tour no es fácil ni barato. Tienes que tener un soporte económico importante que lo pudimos tener. Tuvimos reuniones con el Gobierno de los Emiratos, que estuvieron cerca de entrar en el proyecto. Al final algo aportamos porque luego entraron en otros equipos del pelotón actual, expresó.

"Para formar un equipo necesitas corredores y plazos que no siempre corresponden con el tiempo que tienes. El patrocinador quiere saber qué corredores tienes y tienes que terminar el papeleo para crear el equipo y tener licencia antes de junio o julio como fecha límite. Pero no puedes hablar con los corredores hasta agosto, después del Tour. Por lo tanto estarías haciendo papeles y pagando la licencia sin tener firmado a un corredor y eso es difícil de explicar a un sponsor. La UCI y las Federaciones Nacionales te recomiendan unirte a un equipo existente, pero no era nuestra idea", comentó.

"Queríamos algo más independiente y al final fue un embudo, no hubo salida. No tienes patrocinador porque no hay ciclistas y no hay ciclistas porque no puedes firmarles antes del Tour, y además sobrepasamos la fecha límite, por lo que no pudo ser", dijo.

El papel de su padre

El piloto español hizo mención a su padre ya que gracias a él tiene esa pasión por la bicicleta: "Soy un enamorado de las bicis. Mi padre me llevaba un finde a los karts y otro a montar en bici. Crecí viendo a Perico y a Indurain. Fue el que más me marcó".

"Me enamoré la bici de carretera pero me fascinaba la contrarreloj, esa lucha contra el crono, con los ciclistas separados por dos minutos, me enganchaba a la tele. Tengo bici de carretera pero dos de crono y hago los 20-30 kilos en el segmento que tengo marcado cuando estoy en Asturias. Es una modalidad exigente mental y físicamente, te exige exprimirte al máximo y no hay apenas táctica y tiene detalles de aerodinámica", manifestó.

"Desde 2015 cojo menos la bici, la cogía entre 12.000 y 15000 kilómetros al año. Cuando me fui a Dubai deje de salir. Solo hay autopistas y solo puedes ir por un carril bici. Salí los primeros meses pero me cansé. El viernes abren el circuito para bicis y fui. Y cuando me mudé a Lugano me di cuenta que la bici de carretera no es popular. Se lleva más la MTB y lo hago más. No he probado aún el gravel, pero seguro que será divertido", finalizó.

