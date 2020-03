Contador se opone a una 'Gran Vuelta' por el coronavirus: "Haría que se perdiese el encanto"

Alberto Contador ha realizado una entrevista en La Gazzetta dello Sport en la que habla de cómo está viviendo esta cuarentena y cómo puede afectar este parón al ciclismo, en términos de calendario y en lo económico.

"La situación del ciclismo ahora es complicada. Muchos patrocinadores cotizan en bolsa y estos días están perdiendo valor. Habrá que ver qué impacto tendrá esto en los patrocinadores y quién podrá garantizar los compromisos a sus corredores", reconoce Contador. Y añade: "Lo más importante es que todo esto pase: el ciclismo se recuperará, ya ha sobrevivido a situaciones muy difíciles"

"Hay muchas incógnitas sobre el Giro, Tour y Vuelta", se pregunta. "Las hipótesis son muy diversas: reducir a una semana de carrera a la posibilidad de que se celebre el Tour sin público que propuso la ministra de Deportes de Francia, al aumento de corredores por equipo. Me parece pronto para pensar qué hacer con la carrera", dice sin aventurarse a lo que pueda suceder con La Grande Boucle.

Contador, en una de sus rutas. Foto: Instagram (@acontadoroficial)

Sobre la posibilidad de correr una 'Gran Vuelta' unificada, lo tiene claro: "Desde el punto de vista logístico me parece muy difícil que se corra sin aficionados y acortar una gran vuelta a una semana haría que perdiese su encanto. Rediseñar el calendario será todo un desafío. Los ciclistas no son coches, no pueden competir todas la semanas. A lo mejor es necesario dejarles a los equipos que elijan en qué carreras participar".

Contador habló también del Giro, suspendida sin fecha determinada y de la que guarda muy buenos recuerdos: "El Giro es la carrera más bonita. Quedé enamorado del Giro en 2008, en esa edición en la que no tenía previsto correr y que gracias al apoyo de los aficionados mi motivación fue creciendo día a día. Mi contacto con Italia es continuo, en Valtellina y en cualquier cuartel general del Kometa-Xstra. Bormio es como un hogar para mí y un paraíso para los ciclistas", concluye.

