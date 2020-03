Los equipos ciclistas, bajo amenaza de desaparición por el Covid-19: "Sin Tour ni Vuelta podría ser el fin"

Tras la cancelación de Wimbledon que esta semana será oficial, todos los ojos del panorama deportivo mundial miran hacia el ciclismo y al Tour de Francia. Es la siguiente gran cita deportiva que está en el alambre ante la alarma sanitaria que ha provocado el coronavirus.

Desde Francia se encargan de insistir en que la intención de la organización es que se dispute incluso a puerta cerrada, es decir, sin público en las cunetas, en las metas ni en las salidas. La realidad es que para el 27 de junio aún quedan tres meses en los que este virus Covid-19 podría haber remitido sus devastadoras consecuencias, pero en otras modalidades ya se están aplazando pruebas previstas para esas fechas.

La comparación con los Juegos Olímpicos sería irreal, ya que no mueven el mismo número de gente. Pero la cancelación de estos caía como un jarro de agua fría en la organización de la ronda gala. Por el momento se mantienen fuertes y desde los mentideros del mundo ciclista se habla del mes de junio como la fecha en la que podrían volver las competiciones.

El pelotón del Tour de Francia en su edición de 2019 REUTERS

Si el fútbol está sufriendo las consecuencias económicas de las cancelaciones de campeonatos y de las suspensiones, en el ciclismo estas podrían ser peores si finalmente no se pudieran correr ninguna de las tres grandes. Con el Giro de Italia suspendido, se confía en que se puedan correr las tres grandes aunque sea más tarde. Pero el Tour se ha mostrado muy reacio a esta posibilidad ya que es el mes de vacaciones en el país y es la fecha tradicionalmente reservada para esta competición.

EL ESPAÑOL ha hablado sobre estas consecuencias con dos ciclistas del panorama internacional. Uno que está en un equipo, Cofidis, que depende mucho de estas dos grandes vueltas que quedan por correr, Luis Ángel Maté, y otro que está en un ente más fuerte y que cuenta con el apoyo de todo un país, David de la Cruz con el UAE Team Emirates.

Preocupación económica

Este último apostaba por la celebración del Tour "sea como sea". "Todos los sectores económicos están sufriendo y el nuestro también. Las marcas no salen en la televisión, no tienen el retorno que esperan y este es el gran evento de nuestro deporte. Sin Juegos Olímpicos seguramente sea el gran evento del verano y tenga unas grandes audiencias. Que se corra con o sin público es el mal menor, porque lo importante es que se corra", puntualiza De la Cruz.

Maté es bastante sincero con las consecuencias de que la temporada ciclista se vea paralizada más tiempo del previsto. "Es una incertidumbre muy grande de cara a que si se alarga mucho van a desaparecer equipos. Va a ser un palo muy duro para las estructuras. Es una situación que no nos podíamos llegar a imaginar nadie", explica el ciclista de Cofidis. "Al final, una temporada sin Tour y sin Vuelta a España sería una catástrofe y sería el final de muchos equipos. Este palo haría temblar todos los cimientos del ciclismo", sentencia el malagueño.

David de la Cruz, durante la Vuelta a Andalucía 2020 Instagram (daviddlax)

Él está en la circunstancia además de que acaba contrato. "De momento nos han transmitido tranquilidad, pero es insostenible si no se compite", explica el ciclista a la pregunta de si ya les habían transmitido algo desde la entidad. Además, recuerda que ellos no son los únicos perjudicados. "El deporte pasa a un segundo plano, pero hay muchas familias que para esto no es deporte. No es que me apetezca a mi salir con la bici. Hay administrativos, fisios, médicos... que viven de esto", argumenta Luis Ángel Maté.

De la Cruz se mostraba mucho más tranquilo con esta circunstancia. "De momento no tenemos noticias. Tenemos buenos sponsors. Los Emiratos Árabes han mostrado mucha empatía prevaleciendo la salud con los ciclistas que estuvieron en cuarentena en el UAE Tour. Le pregunté a Joxean Matxín el otro día y me dijo que todo estaba bien", expone el ciclista vencedor de una etapa de la Vuelta a España.

¿Cómo volver a la competición?

De hecho, ante la lluvia de ideas que ha habido en los últimos días para que pueda haber ciclismo este año, el corredor del UAE prefiere que se reduzcan "de tres a dos semanas las grandes como situación límite" antes que "unir todas las vueltas en una". "Este deporte vive de los minutos de televisión y los equipos son de 27 o 30 ciclistas, no puedes dejar a dos tercios del equipo sin correr", explica el catalán.

Maté aboga porque el Tour sea "el evento trasnacional que haga recuperar la normalidad a Europa". "El Tour es un evento que va mucho más allá de lo deportivo. Forma parte de la idiosincrasia francesa. Un verano sin Tour no es concebible para ningún francés", explica el ciclista de Cofidis de 36 años y seis Tour en sus piernas.

Luis Ángel Maté, durante la Vuelta al Algarve 2020 Iinstagram (luisangelmate)

Ambos coinciden en las consecuencias negativas de este parón que ha sufrido el mundo del deporte y, en concreto, en el ciclismo. "En casa no se puede hacer mucho. Nos mantenemos con el rodillo, porque no se puede entrenar como nosotros entrenamos con estas circunstancias", expone Maté mientras que David De la Cruz aclara que "el ciclismo requiere mucho volumen de entrenamiento y en casa es difícil simularlo".

Los dos ponían en denuncia que otros compañeros sí están pudiendo entrenar en el exterior, aunque el ciclista de UAE espera que "estas restricciones les van a llegar en poco y, en cambio, luego seremos nosotros los que podremos salir antes". De la Cruz comenta que el cálculo que han hecho sobre la pérdida de forma es de "un 20 por ciento" de lo que llevaban preparado hasta ahora.

Los controles antidopaje

Sobre la polémica que abordaba esta semana Romain Bardet en una entrevista en su país mostrando su preocupación porque en esta época de confinamiento por el coronavirus no va a haber controles antidopaje, De la Cruz no cree que vaya a alterar los resultados en el momento en el que vuelva la competición.

"Por el hecho de que no haya controles no pones en riesgo tu vinculación con tus equipos y tus sponsors. Es un tema de actitud y compromiso, cuando todo esto pase los controles volverán y todo volverá a su sitio", explica el ciclista de Sabadell. Maté también se mostraba tranquilo con esto ya que bajo su punto de vista, "el tramposo tampoco puede salir de casa".

[Más información - ¿Revolución en el ciclismo para salvar el 2020 tras el coronavirus?: fusión de las Grandes o 3 de 2 semanas]