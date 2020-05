"Los 'rookies' de la NBA están pasando la pandemia de Covid-19 en Tinder"

La NBA está buscando fórmulas para regresar a la acción. La liga de baloncesto más importante del mundo dio un ejemplo al parar la competición en cuanto se detectó un positivo por Covid-19. Adam Silver mostró una gran entereza a la hora de tomar decisiones con su competición, pero no está siendo fácil buscar la manera de retomar la temporada en el país más afectado del mundo por el coronavirus. Los clubes también están preocupados y así lo ha demostrado el entrenador principal de Los Ángeles Clippers, Doc Rivers.

En el podcast 'Hoops, Adjent' de David Aldridge y Wos Lambre, el técnico del conjunto angelino ha explicado que está especialmente preocupado por sus jugadores jóvenes. "Hay un jugador que ha estado en una habitación de hotel porque acababa de ser traspasado y todavía no tenía casa. Tenemos tres o cuatro rookies viviendo solos en apartamentos. Dos de ellos acababan de romper con sus novias cuando irrumpió la pandemia. Así que están totalmente solos. Creo que están todo el día en Tinder y esas Apps... pero como yo les digo 'ahí solo se habla, hermano, solo se habla'. Es duro para esos chicos. No saben cocinar normalmente, tienen que enfrentarse a todo solos. Intentamos tener comunicación fluida con ellos, saber cómo se encuentran", explicó Rivers.

Los jugadores están plenamente en contacto y siguen reuniéndose para controlar su trabajo individualizado y cuidar de esa faceta mental. "Usámos el Zoom ese... tenemos a un famoso en Zoom cada semana, no quiero revelar nombres pero hemos tenido a gente increíble hablando con el equipo. Kawhi ha estado pendiente de todo el mundo. Esta siendo muy comunicativo, él y Paul George han hecho un gran trabajo a la hora de estar pendiente de los demás, hacer que todo el mundo trabaje...", desveló el técnico de los Clippers.

Doc Rivers, durante un partido REUTERS

Sobre la vuelta a la competición, Rivers se mostró preocupado. "Estoy preocupado porque hay que estarlo. No soy lo suficientemente listo para saber qué es o qué hace este virus. Sé que ataca si estás en grupo y no lo hace si estás solo... tengo 58 años. No soy joven, pero creo que sí lo suficiente... no sé. ¿Diría que puedo empezar a trabajar sin miedo? Por supuesto que no. Tienes que tener miedo en una situación así... hasta que haya una vacuna nadie podrá decir que va a hacer algo y se va a sentir totalmente cómodo haciéndolo", argumentó el ganador de un anillo de la NBA en 2008 con los Boston Celtics.

