Dennis Rodman y la noche que se emborrachó con Kim Jong-Un: "Entró una banda de 18 chicas..."

El extravagante Dennis Rodman es, entre cosas, "un amigo para toda la vida" para Kim Jong-Un. Así se ha referido el exjugador de los Detroit Pistons o Chicago Bulls en el podcast de Mike Tyson en el que ha hablado acerca de su relación con el líder de Corea del Norte. Kim Jong-Un ha sido noticia esta cuarentena por los rumores sobre su delicado estado de salud. Por su parte, Rodman está de actualidad por el documental The Last Dance que narra la carrera de Michael Jordan.

Precisamente, Jordan recibió primero que Rodman la propuesta de ir a Corea del Norte pero la rechazó. Si aceptó 'El Gusano': "Cuando me pidieron que fuera a Corea del Norte, pensé, 'Hey, hombre, sí, iré'. Estaba pensando que iba a hacer un show de autógrafos y jugar un partido de baloncesto. No sabía nada sobre Corea del Norte". Y añadió: "Le dije a mi agente: 'Iré allí, siempre y cuando esté a salvo'. Fue genial, cuando bajas del avión hay una alfombra roja, todos están de traje".

Rodman contó cómo fue su recibimiento: "Entras y hay 80 personas alrededor de la pared sentadas allí y yo estoy en el medio y me preguntan: '¿Estás feliz de estar en Corea del Norte?'". Luego fue al pabellón donde se celebraría el partido de baloncesto: "Lo siguiente que sé es que 22.000 norcoreanos se ponen de pie y comienzan a aplaudir. Entonces saludo y alguien me dice: 'No, eso es para él' y señala a Kim Jong-un. Le pregunté '¿Quién es ese tipo?' y me dijeron 'ese es nuestro líder'".

Kim Jong-Un y Dennis Rodman Reuters

Tras el partido, Rodman cenó junto a Kim Jong-Un, quien estaba emocionado por su presencia: "Nos encantaría que volvieras, disfrutamos de tu compañía. Vamos a cenar esta noche, un poco de karaoke y tomar un poco de vodka", dijo el líder norcoreano como relató la leyenda de la NBA.

Así fue la velada que tuvieron: "Lo siguiente que recuerdo es que estamos cenando y estamos borrachos como una mierda, él comienza a cantar karaoke y no tengo idea de qué demonios está diciendo. Todo el mundo comienza a aplaudir y luego sale esta banda de chicas de 18 personas y estas chicas eran geniales, pero solo tocaron una canción. Solo una jodida canción".

[Más información: Dennis Rodman, la otra cara de los Bulls de Jordan: escándalos sexuales, alcohol y ruina económica]