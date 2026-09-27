Real Madrid y Unicaja se ven las caras en la primera jornada de la fase regular de la Liga Endesa, donde el cuadro de Pedro Martínez arranca la temporada con la intención de mejorar la pobre actuación de la pasada campaña.

Real Madrid - Unicaja, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Liga Endesa

Acabada la pretemporada, los blancos iniciaron la campaña alzando su primer título en juego, la Supercopa de la Euroliga, en la que derrotaron al Olympiacos de georgios Bartzokas por 89-93.

Sin embargo, en el estreno en la Euroliga el jueves, el conjunto merengue cayó por la mínima (78-77) ante el Dubai Basketball, en la que fue su primera derrota de la campaña.

El Madrid ya se enfrentó en pretemporada al Unicaja en Málaga, durante el Torneo Costa del Sol, donde consiguió una contundente victoria ante los de Txus Vidorreta, quien también debuta esta temporada en el banquillo cajista (74-113).