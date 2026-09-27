Un triple de Luwawu-Cabarrot en el último minuto fue clave para que Pradilla y Campazzo, desde el tiro libre, sellaran la victoria (89-87).

El Real Madrid comienza la reconquista de la Liga Endesa con una victoria sufrida ante Unicaja en el Movistar Arena

El Real Madrid de Pedro Martínez ha debutado con una gran, a la par que sufrida, victoria ante Unicaja de Málaga en la Liga Endesa. Muchas caras nuevas hay en el equipo, tanto en el banquillo como en los jugadores, pero hay cosas que no cambian: el Movistar Arena sigue siendo un fortín [Narración y estadísticas del partido: Real Madrid 89-87 Unicaja].

La victoria del conjunto blanco no se decidió hasta el último segundo de partido. Con el 88-87 en el electrónico y a falta de 3.5 segundos para el final, Campazzo tuvo dos tiros libres. Metió el primero y tiró a fallar el segundo para que corriera el tiempo y para que al conjunto malagueño no le diera tiempo a armar una jugada de ataque.

Una decisión muy arriesgada que le salió ni que pintado. Noua, desde su casa, intentó protagonizar la que sería una gesta histórica -Unicaja lleva cinco visitas sin ganar en el Movistar Arena-, pero su triple se quedó a unos centímetros del aro madridista.

El Máximo Anotador Endesa de la pasada temporada demostrado en los últimos segundo del partido porque se llevó el galardón



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Estuvieron a remolque los de Pedro Martínez en la segunda parte, pero tuvieron tiempo en el último cuarto para dar la vuelta al marcador tras un parcial de 12-1 que machacó las opciones de los hombres de Txus Vidorreta.

El gran partido de Willy Hernangómez, autor de 20 puntos y 23 de valoración, no fue suficiente para que Unicaja culminara la sorpresa. El conjunto de Pedro Martínez terminó imponiéndose gracias a la aportación de Maledon (17 puntos, 7 asistencias y 23 de valoración), Campazzo (14 puntos y 5 asistencias), y Luwawu-Cabarrot, con 14 tantos y 5 rebotes.

Un inicio irregular

No comenzó fino el conjunto blanco en los triples, pero supieron subsanar esa carencia con el acierto desde la pintura. Abalde y Pradilla fueron los encargados de abrir los aros del Movistar Arena, pero los de Txus Vidorreta aguantaron el pulso con un gran Noua.

El conjunto malagueño empezó a aprovecharse de unos minutos algo espesos de su rival para llevar la iniciativa no tanto en el juego, pero sí en el marcador. Willy Hernangómez debutó con su nuevo equipo y fue clave en el partido.

Si bien el madrileño, se cargó rápidamente la mochila de faltas, fue el encargado de castigar al Real Madrid en defensa. Los primeros diez minutos de partido fueron de lo más igualados. Así lo reflejó el electrónico al término del primer cuarto (23-22), pero en el segundo pasó de todo.

Tavares, en una acción con Kendrick Perry. EFE

Dos buenos ataques del equipo de Pedro Martínez obligó a Txus Vidorreta a parar inmediatamente el partido. Surgió efecto: de ir cinco abajo a ponerse a uno. No obstante, el Real Madrid empezó a encontrarse más cómodo.

Al acierto de Abalde tanto en el tiro libre como en el triple, se sumaron Okeke, Maledon y Damian Jones para abrir brecha. El Madrid se puso ocho arriba (42-34), la máxima diferencia en el partido, pero en cuestión de dos minutos Unicaja le dio la vuelta al partido.

Un triple de Hunt, y cinco puntos consecutivos de Brazdeikis -el último, un triple tras una pérdida de Luwawu-Cabarrot- obligaron a Pedro Martínez a parar el partido.

Parecía que el conjunto blanco empezaba a desplegar las alas, pero entre la salida de Willy a cancha pese a su carga de faltas y la aparición de Noua y Brazdeikis en el ataque verdimorado se vio que aún había partido. De hecho, Unicaja de Málaga se colocó por delante en el marcador al llegar al intermedio (46-47).

Tras el descanso, el encuentro elevó todavía más su nivel de intensidad. Hernangómez continuaba marcando diferencias al frente de Unicaja, mientras el Real Madrid buscaba respuestas en las penetraciones de Deck y Maledon.

La lesión de Alberto Díaz no frenó a los malagueños, que imponían un ritmo superior y competían con mayor energía que los blancos. El tercer cuarto tuvo un protagonista absoluto: Willy sumó 10 puntos, colocó 4 tapones y alcanzó 16 de valoración en apenas diez minutos.

Unicaja encaraba así el último periodo con una renta de seis puntos (65-71), acercándose a un triunfo que parecía cada vez más posible. Vidorreta volvía a complicarle el partido al equipo madridista.

El cuadro andaluz no se conformó y siguió apretando. A 6:26 del final, Noua encadenó cinco puntos consecutivos que ampliaron la diferencia hasta los ocho puntos (70-78).

La primera remontada

Pedro Martínez reaccionó con un tiempo muerto ante los problemas ofensivos de su equipo y la falta de contundencia en defensa, aunque mantuvo su apuesta por las rotaciones. La reacción blanca llegó a través del juego interior y un triple de Campazzo, que encendió al Palacio y permitió al Madrid igualar el marcador (81-81).

El argentino compartió pista con Maledon, aunque Pedro Martínez introdujo también a Alberto Abalde en determinados momentos. Fue precisamente el francés quien volvió a poner al Real Madrid por delante con un 2+1, culminando con decisión una penetración que apenas había buscado durante el resto del encuentro.

Unicaja respondió de inmediato y Noua aprovechó una de las siguientes acciones para devolver la ventaja a los visitantes (84-85) con menos de un minuto por jugar.

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Cuando el partido entró en su fase definitiva apareció Luwawu-Cabarrot. Con el Madrid por detrás en el marcador, el francés asumió la responsabilidad y clavó un triple de enorme dificultad para recuperar la ventaja.

Campazzo también tuvo su cuota de protagonismo, especialmente con una defensa clave sobre Brazdeikis, antes de encontrar a Pradilla en la siguiente posesión. El interior provocó una falta y convirtió su segundo lanzamiento para colocar el 88-85 con solo 14 segundos por delante.

El desenlace ya no tuvo marcha atrás. Perry y Campazzo respondieron desde la línea de tiros libres y el Real Madrid terminó asegurando una victoria que había tenido que trabajar hasta el último suspiro.

Ficha técnica del partido:

89 - Real Madrid (23+23+19+24): Campazzo (15), Abalde (9), Luwawu-Cabarrot (14), Pradilla (7) y Tavares (4) -cinco inicial-, Shulga (4), Okeke (2), Maledon (17), Deck (9), Llull (-), Jones (8) y Sarr (-).

87 - Unicaja (22+25+24+16): Perry (9), Hunt (7), Brazdeikis (14), Noua (18) y Kravish (3) -cinco inicial-, Barreiro (-), Díaz (-), Lukosius (9), Djedovic (-), Pantzar (7) y Hernangómez (20).

Árbitros: Antonio Conde, Sergio Manuel y Roberto Lucas. Eliminaron por faltas a Ignas Brazdeikis, del Unicaja (min.40).

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena ante 8.123 espectadores. Antes del encuentro, el Real Madrid presentó el título de la Supercopa de la Euroliga ante su afición.