Los blancos se sobrepusieron a Dubái Basket tras un mal inicio de partido y forzaron el tiempo extra para pelear por el primer título de la temporada (95-98).

El Madrid logra el pase a la final de la Supercopa y jugará con Olympiacos la revancha de la final de la Euroliga

Aquí nadie regala nada. Da igual que sean los primeros compases de la temporada, no importa que se trate de una competición de nuevo cuño, el inicio de curso al que tuvo que enfrentarse el Real Madrid fue de lo más exigente. [Dubái 95 - 98 Real Madrid: así vivimos el partido de las semifinales de la Supercopa de Europa]

Los blancos tuvieron que llegar a la prórroga para doblegar a Dubái Basket y colarse de esta manera en la final de la recién nacida Supercopa de Europa. Allí se enfrentarán a Olympiacos, la reedición de la final de la Euroliga de la temporada pasada.

El equipo de Pedro Martínez firmó un inicio terrible, se sacudió el dominio y terminó mandando el partido al tiempo extra con la canasta de uno de los nuevos fichajes, Luwawu-Cabarrot. Allí fueron dos de los ya conocidos, Feliz y Campazzo, los que pusieron la puntilla y terminaron con el sufrimiento de un partido increíblemente igualado.

Los jugadores del Real Madrid de baloncesto celebran la victoria ante Dubái. REAL MADRID

El Real Madrid, de menos a más

Comenzó teniendo tintes dramáticos la tarde para el Real Madrid. Tan sólo era el debut oficial, pero los primeros minutos fueron para olvidar y dejaron al aire muchas costuras rotas que todavía tiene que tejer Pedro Martínez con el paso del tiempo.

Okobo abrió el marcador y acto seguido llegó el triple de Dubái. El primero de los ocho que iban a conseguir anotar los asiáticos en la primera parte, una estadística que se iba a convertir en un auténtico lastre para los madridistas.

Tuvieron que pasar casi dos minutos y medio de juego para ver la primera canasta oficial del Real Madrid en esta temporada 2026/2027. Feliz sirvió una gran asistencia y Okeke encestó para abrir camino.

Pero fue tan sólo un espejismo. Dubái, que jugaba cerca de casa, encontró una conexión especial con los triples. Uno tras otro fueron cayendo en fila, y de esta manera los de Xavi Pascual comenzaron a abrir la brecha en el marcador.

El marcador reflejaba un claro 16-4 a los pocos minutos, y poco después la renta subió hasta el 21-7 favorable a los asiáticos después de su quinto triple.

El recién llegado Jantunen quiso hacer frente a esta pelea desigual desde el perímetro, y después Deck subió la apuesta. Era la reacción del Madrid poco antes de que sonara la bocina señalando el final del primer cuarto al que, pese a todo, se llegó con 27-18 favorable a los de Pascual. Un 75% de acierto con el lanzamiento exterior tuvo la culpa.

Los nueve puntos de desventaja con los que arrancó el Real Madrid el segundo cuarto pronto se dispararon otra vez. Dubái salió más enchufado a la pista y el triple de Mintz para el 36-20 frenó cualquier intento de reacción blanca.

Pero de repente se iban a apagar todas las luces en el equipo asiático. Un rebote ofensivo y el siguiente triple de Pradilla redujeron la distancia a la brecha moral de 10 puntos (43-44), y a partir de ahí el Real Madrid se desató.

En un abrir y cerrar de ojos limó la diferencia y la redujo a la mínima expresión. Tavares se puso en plan estelar y Xavi Pascual detuvo el partido, pero no sirvió para nada.

Cinco puntos consecutivos de Deck y los 12 puntos en total de Tavares fueron fundamentales para establecer el 43-42 al descanso. El Real Madrid ya estaba ahí.

Máxima igualdad

A remolque inició igualmente la segunda mitad el Real Madrid pese a su increíble reacción antes del paso por los vestuarios. Dubái aguantó el tirón todo lo que pudo, aunque Luwawu-Cabarrot, muy activo, puso el 49-49. Por primera vez tras el empate del inicio del partido, el conjunto blanco estaba en tablas.

Y poco después un tiro libre de Maledon estableció el 50-51. Nunca había estado por delante el equipo de Pedro Martínez. Eso sí, quedaba mucho tiempo y la igualdad iba a ser la nota dominante hasta el final.

Pedro Martínez, en la banda. EFE

El duelo se igualó al máximo y ninguno de los dos equipos fue capaz de despegarse en el marcador. Una canasta soberbia de Andrés Feliz mandó el partido al último cuarto con los blancos un único punto por delante (63-64).

El Real Madrid encontró en los triples de Jaime Pradilla un soplo de aire fresco. Dos consecutivos del nuevo fichaje abrieron brecha en el marcador (67-72), pero acto seguido Dubái igualó de nuevo la contienda con dos acciones eléctricas. Aquello cabreó a Pedro Martínez. Tiempo muerto y mirada asesina a Maledon. Un enfado monumental.

El final fue cuestión de nimios detalles, y en una igualdad absoluta nadie fue capaz de imponerse. El triple de Luwawu-Cabarrot -otro más- a falta de veinte segundos para el final puso el 88-88 y Dubái no supo aprovechar su última oportunidad. A la prórroga.

Campazzo trata de poner el balón en movimiento. EFE

Aquello fue otra montaña rusa. Cinco puntos consecutivos de Andrés Feliz para abrir boca y el siguiente triple de Campazzo parecieron allanar el camino, pero el Real Madrid tuvo que sufrir hasta el último segundo. Dubái no se desconectó y todavía llegó a gozar de la última posesión para forzar una segunda prórroga, pero los blancos defendieron bien y ya esperan a Olympiacos en la final.

Dubái 95 - 98 Real Madrid

Dubai Basketball (27+16+20+25+7): Wright IV (12), Okobo (24), Bacon (19), Blossomgame (4) y Kabengele (10) -cinco inicial-, Anderson (3), Mintz (3), Bertans (-), Diakité (5), Shengelia (11), Petrusev (-) y Walkup (4).

Real Madrid (18+24+22+24+10): Campazzo (5), Feliz (10), Deck (15), Okeke (4) y Tavares (20) -cinco inicial-, Shulga (-), Luwawu-Cabarrot (20), Pradilla (13), Abalde (-), Maledon (4), Jantunen (5) y Sarr (2).

Árbitros: Ilija Belosevic (SER), Emin Mogulkoc (TUR) y Gytis Vilius (LTU). Señalaron falta antideportiva a Jaron Blossongame (min.17), falta disruptiva a Justin Anderson (min.34) y técnica a Dwayne Bacon (min.38), del Dubai, y técnica a Facundo Campazzo (min.38), del Madrid. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de semifinales de la Supercopa de la Euroliga disputado en el Etihad Arena de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).