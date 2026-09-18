Los jugadores del Real Madrid, durante un entrenamiento previo al partido contra Dubai. EFE

Pedro Martínez debuta como entrenador blanco en partido oficial en busca de un hueco en la final donde esperaría el ganador del Olympiacos - Fenerbahçe.

Dubai Basketball - Real Madrid, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo de la semifinal de la Supercopa de Europa

El Real Madrid arranca hoy en Abu Dabi la temporada 2026-2027 con la disputa de las semifinales de la primera edición de la Supercopa de la Euroliga.

Los de Pedro Martínez, que hará su debut oficial al frente del banquillo madridista, se miden al anfitrión del torneo, Dubai Basketball, con el objetivo de clasificarse para la final de mañana y optar a ser el primer equipo en escribir su nombre en el palmarés de esta nueva competición.

En el Real Madrid ha llegado Pedro Martínez como entrenador. Siete han sido los fichajes: Shulga, Luwawu-Cabarrot, Jantunen, Jones, Sarr, Pradilla y Nick Smith Jr.

Por su parte, Dubai también se ha reforzado con Xavi Pascual al frente del banquillo y jugadores de renombre como Walkup, Okobo, Blossomgame, Shengelia y Diakite. Unos fichajes que se unen a Musa, Bacon, Wright, Bertans y compañía para formar un equipo de gran calidad y fortaleza física.