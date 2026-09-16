El Real Madrid de baloncesto hace oficial el fichaje de Nick Smith Jr, el escolta de los Lakers que cierra la plantilla blanca

El Real Madrid ha hecho oficial este miércoles el fichaje de Nick Smith Jr., escolta estadounidense de 22 años que llega al conjunto blanco procedente de Los Angeles Lakers y firma hasta el final de la temporada 2026/27.

Con su incorporación, el equipo dirigido por Pedro Martínez completa una plantilla de 17 jugadores -a falta de una posible salida de Procida- para afrontar la Liga Endesa y la Euroliga.

Smith Jr. aterriza en Madrid como el último refuerzo de un verano de profunda renovación en la sección. El exterior, de 1,88 metros, suma tres temporadas de experiencia profesional en Estados Unidos y ha disputado 147 partidos en la NBA entre los Charlotte Hornets y los Lakers. Será, además, su primera experiencia fuera del baloncesto estadounidense.

El jugador nacido en Jacksonville, Arkansas, fue elegido por Charlotte con el número 27 de la primera ronda del draft de 2023. En los Hornets disputó sus dos primeros cursos en la NBA antes de pasar a los Lakers el pasado verano.

La franquicia angelina no ejecutó su opción de continuidad a finales de junio, una circunstancia que le convirtió en agente libre y abrió la puerta a su llegada al campeón blanco.

El Madrid incorpora así a un anotador de perímetro, capaz de alternar las posiciones de base y escolta, con capacidad para generar ventajas desde el bote y amenazar desde el tiro exterior.

En sus 147 apariciones en la NBA promedió 7,6 puntos en 17 minutos y medio por partido, con un porcentaje cercano al 40 por ciento en lanzamientos de tres puntos. En su última etapa con los Lakers firmó 6,2 puntos por encuentro y un 39,5 por ciento de acierto desde la línea de tres.

Nick Smith Jr. con Los Angeles Lakers. Reuters

Su producción también fue notable en la G League. Con los South Bay Lakers, el filial de la franquicia angelina, alcanzó una media de 19,7 puntos por partido, registros que reforzaron su perfil de exterior con recursos ofensivos.

El Real Madrid buscaba un jugador de estas características para añadir desequilibrio y puntos a su línea exterior, especialmente después de una pretemporada en la que el equipo había avanzado en su preparación, pero todavía mantenía libre una plaza para completar el perímetro.

Séptimo y último fichaje

La operación convierte a Smith Jr. en el séptimo fichaje del nuevo proyecto de Pedro Martínez. La llegada del técnico catalán ha venido acompañada por cambios relevantes en el plantel, con el objetivo de configurar un grupo más profundo y versátil para una temporada de máxima exigencia en España y Europa.

El entrenador ya había adelantado el martes, sin citar inicialmente al jugador, que el club esperaba cerrar una última incorporación. Pedro Martínez pidió prudencia con las expectativas que pueda generar su pasado NBA y puso el foco en el proceso de adaptación que le espera al estadounidense.

"Es un jugador joven, sin experiencia fuera de su país, de cómo se juega en Europa, de cómo se entrena", explicó en AS antes de que se hiciera oficial el acuerdo.

El técnico blanco insistió también en que no quiere construir un equipo dependiente de una figura concreta. "No esperemos que un jugador meta 35 puntos cada partido y deje a todo el mundo con la boca abierta", señaló.

Su planteamiento pasa por un bloque amplio, con responsabilidades repartidas y capacidad para ofrecer soluciones distintas según el rival y el contexto de cada partido.

La integración de Smith Jr. llega en vísperas del estreno oficial del curso. El Real Madrid disputará el viernes 18 de septiembre, a las 19:00 horas, la semifinal de la primera Supercopa de la Euroliga frente al Dubai Basketball, dirigido por Xavi Pascual.

La cita supondrá el primer examen competitivo para el nuevo grupo blanco y, si los trámites deportivos lo permiten, podrá ser también la primera toma de contacto de Smith Jr. con su nueva etapa europea.