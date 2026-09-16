Dos entrenadores del Joventut, detenidos por presuntos casos de acoso sexual a menores

El Club Joventut Badalona se ha visto salpicado por dos investigaciones policiales independientes relacionadas con presuntos casos de acoso sexual a menores.

Dos entrenadores de las categorías inferiores -profesores además en un centro educativo- han sido detenidos después de que las presuntas víctimas presentaran denuncias contra ellos. Ambos casos se encuentran bajo investigación y no existe relación entre las dos actuaciones policiales.

El primero de los arrestos se produjo el lunes en el Col·legi Badalonès. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un profesor del centro, también vinculado al Joventut como entrenador, después de que fuera denunciado por presuntamente enviar mensajes de contenido sexual a dos menores a través de las redes sociales.

Aún no se ha confirmado si las dos menores que acudieron a la Policía son alumnas del colegio. La investigación trata de determinar el contenido y el contexto de las comunicaciones denunciadas.

Tras conocerse la detención, el centro educativo apartó al profesor de sus funciones docentes mientras se desarrollan las diligencias policiales y judiciales.

El hombre, identificado como Xavier M.P., había desarrollado durante años distintas funciones relacionadas con el baloncesto de formación y había ejercido como técnico en equipos de categorías infantiles y cadetes del Joventut. Su actividad le había permitido estar en contacto con jóvenes jugadores de la cantera.

Segundo arresto en apenas 24 horas

La investigación adquirió una nueva dimensión este martes con la detención de otro entrenador relacionado con el club. Según informó El Caso, se trata de un hombre de 35 años al que se acusa presuntamente de haber acosado sexualmente a una menor.

Por el momento, los Mossos d'Esquadra no han facilitado información adicional sobre este segundo procedimiento. Al tratarse de una investigación que afecta a una menor y a un presunto delito de carácter sexual, las autoridades mantienen la máxima cautela sobre los detalles del caso.

Los dos procedimientos son completamente independientes. Según las informaciones conocidas hasta ahora, los investigados no actuaban conjuntamente ni existe una conexión entre las presuntas víctimas o los hechos denunciados. La proximidad entre ambas detenciones responde, por tanto, a una coincidencia temporal.

El comunicado del Joventut

El Joventut Badalona ha reaccionado a las investigaciones asegurando que aplicará medidas cautelares ante cualquier sospecha de una conducta incompatible con sus normas.

La entidad sostiene que los hechos denunciados en ambos procedimientos se habrían producido fuera del ámbito del club y ha defendido su política de tolerancia cero.

En relación con uno de los entrenadores, la entidad explicó que su vinculación con el club era reciente y que, tras conocer la investigación, decidió suspenderlo cautelarmente.

"El Club Joventut Badalona informa que, de acuerdo con sus mecanismos internos y el protocolo de actuación establecido, procede a la suspensión cautelar de los colaboradores ante cualquier sospecha de conductas presuntamente inapropiadas o contrarias a la normativa vigente. Los presuntos hechos de los que se acusan a esa persona tuvieron lugar antes de su entrada en el Club. Esta persona llevaba tres semanas vinculada a nuestra entidad, y ya ha sido suspendida de forma cautelar", decía la nota.

La entidad también quiso subrayar su compromiso con la protección de todos los integrantes de su estructura, especialmente los menores que forman parte de sus equipos de base.

"El Club mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta contraria a los valores de la entidad, especialmente aquellas que puedan afectar a la integridad, la seguridad o el bienestar de las personas. El Club Joventut Badalona reitera su compromiso con un entorno seguro, respetuoso y coherente con los valores de la entidad", finalizaba el comunicado.