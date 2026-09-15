Nikola Mirotic regresa a la Liga Endesa tres años después fichando por Valencia Basket

Nikola Mirotic regresa a La Liga Endesa. El ala-pívot hispano-montenegrino de 35 años firma con el Valencia Basket para la exigente temporada 2026-27 en lo que es su regreso al baloncesto español tres años después.

El jugador llega a la capital del Turia en calidad de agente libre tras finalizar su vínculo con el EA7 Emporio Armani Milan italiano, asumiendo con máxima ambición el reto de liderar un proyecto renovado que aspira a competir por los títulos en lo más alto, tanto a nivel nacional como en el duro panorama continental.

El regreso del contrastado interior a la máxima competición española supone abrir un nuevo y emocionante capítulo en una liga donde ya ha dejado un legado imborrable durante la última década. Formado desde muy joven en la cantera del Real Madrid, el hispano-montenegrino despuntó rápidamente como uno de los mayores talentos generacionales de Europa antes de dar el salto a la NBA.

Benvingut, Niko! 🧡



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Tras su exitosa consolidación en Estados Unidos, protagonizó en el verano de 2019 uno de los traspasos más sonados de la historia del continente al aterrizar en el Barça, club en el que permaneció hasta el año 2023.

Durante esas prolíficas campañas, fue el referente absoluto del conjunto azulgrana y cosechó galardones de enorme prestigio, destacando especialmente el MVP de la Liga Endesa y el galardón al mejor jugador de la fase regular de la Euroliga.

Su inminente aterrizaje en el pabellón de la Fonteta significa que vestirá su tercera camiseta distinta en el baloncesto español, un hecho que ha disparado la ilusión de todos los aficionados al baloncesto.

Salto de calidad

La llegada del veterano jugador balcánico es toda una declaración de intenciones por parte de la directiva valenciana, que busca dar un paso al frente definitivo.

Desde el punto de vista estrictamente táctico, el equipo incorpora a un ala-pívot excepcional, capaz de abrir el campo de forma constante gracias a su letal acierto desde la línea de tres puntos, pero que al mismo tiempo domina a la perfección el juego de contacto y la lectura de los espacios en el poste bajo.

Su inteligencia en la cancha, su gran visión periférica para generar ventajas ofensivas y su instinto natural para asegurar el rebote son cualidades de élite que encajarán a la perfección en el dinámico engranaje del equipo que ha diseñado el club taronja.

Más allá del apartado técnico y de su indudable impacto estadístico, el ala-pívot aporta al vestuario valenciano una incalculable dosis de jerarquía, veteranía y un gen competitivo forjado en los escenarios internacionales más exigentes.

El jugador afrontará este año su decimotercera temporada disputando la Euroliga, competición en la que siempre se ha movido con soltura entre los nombres más determinantes de Europa. En una plantilla construida para ser profunda, muy física y tremendamente versátil, su imponente figura actuará como faro indiscutible y líder emocional en los momentos más tensos de cada encuentro.

La presencia de una estrella de este altísimo calibre eleva sustancialmente el techo competitivo del Valencia Basket, permitiendo asentar un proyecto que ahora resulta temible para cualquier rival y garantizando el mejor nivel de espectáculo en esta nueva edición de la Liga Endesa.