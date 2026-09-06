Las cuentas de España en el Mundial femenino: de pasar primera a poder ser eliminada en la fase de grupos

La selección española femenina de baloncesto se encuentra en una encrucijada determinante en la Copa Mundial Femenina FIBA 2026.

Tras una fase de grupos que ha resultado ser una auténtica montaña rusa de emociones y resultados, las jugadoras dirigidas por Miguel Méndez llegan a la tercera y última jornada con absolutamente todas las matemáticas abiertas: desde el premio de pasar directamente a los cuartos de final hasta la tragedia de caer eliminadas de forma prematura.

El panorama del equipo nacional se ha complicado notablemente tras el inesperado tropiezo sufrido frente a la selección de Malí en el segundo partido del torneo.

La española Megan Gustafson, contra una jugadora de Mali. EFE

A pesar de la actuación estelar de la joven Iyana Martín, que se echó el equipo a la espalda brillando con 20 puntos y 21 créditos de valoración, el combinado español no pudo contrarrestar el gran nivel físico y el letal acierto exterior del conjunto africano, comandado por Sika Koné y Djeneba N'Diaye.

La dolorosa derrota por 82-73 supuso un importante jarro de agua fría, especialmente al llegar apenas unas horas después del brillante debut y victoria de España ante la anfitriona, Alemania.

Este último resultado, combinado con el resto de cruces del torneo, ha dejado el Grupo A en un escenario de altísima tensión con un cuádruple empate. España, Malí, Japón y Alemania lucen a día de hoy un idéntico balance de una victoria y una derrota (1-1).

Afortunadamente para los intereses del combinado nacional, el colchón del basket average general (la diferencia entre puntos anotados y recibidos) mantiene a España en una posición de relativo privilegio. Actualmente, la tabla refleja a España líder con un abultado +21, seguida de Malí (+4), Japón (-11) y Alemania (-14).

Las cuentas

Con este contexto de máxima igualdad, el último enfrentamiento ante la selección de Japón se presenta como una auténtica final a vida o muerte. Asimismo, el otro partido del grupo, el choque entre Alemania y Malí, será fundamental. Estas son las cuentas y los cuatro escenarios posibles para España:

Primera de grupo (Pase directo a cuartos): España terminará líder si consigue vencer a Japón y, paralelamente, Alemania derrota a Malí. Este es el gran objetivo, ya que ser primeras exime de jugar la fase previa, otorgando un valioso billete directo a los cuartos de final y días extra de descanso.

Segunda de grupo: Si España hace los deberes y derrota al siempre veloz combinado nipón, pero Malí se impone a las alemanas, las españolas avanzarían a las eliminatorias de octavos de final como segundas clasificadas.

Tercera de grupo: En caso de sufrir una derrota frente a Japón, el mal menor pasaría porque Malí venciera a Alemania. En este contexto, España lograría sobrevivir al triple empate negativo y avanzaría como tercera de grupo.

Cuarta: Es el escenario de la catástrofe absoluta. Si España pierde en su duelo contra Japón y, al mismo tiempo, Alemania le gana a Malí, el conjunto de Miguel Méndez caería a la última plaza del grupo, despidiéndose del Mundial de manera fulminante al quedar colista.