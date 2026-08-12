Pau Gasol, 46 años: "Mis padres no querían que abandonara los estudios, así que compaginé Medicina con el baloncesto"

Cuando Pau Gasol decidió apostar por el baloncesto, no se equivocó. Sin embargo, antes de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre, hubo dudas y temores.

No solo por su parte. Sus padres también tenían sus reservas sobre las posibilidades de que su hijo pudiera ganarse la vida con el deporte. Por eso, desde el principio insistieron en que compaginara el baloncesto con los estudios.

Eso no significaba, ni mucho menos, que no respaldaran su sueño. Todo lo contrario. Agustí y Marisa siempre apoyaron la pasión que tanto Pau como su hermano Marc sentían por el baloncesto. De ello habló el propio Pau Gasol en una entrevista que concedió hace unos años a Risto Mejide en Viajando con Chester.

Gasol recordó a sus padres como sus primeros grandes seguidores y destacó el papel que desempeñaron desde que él y su hermano comenzaron a jugar. "Mis padres fueron mis primeros fans, nos han apoyado mucho desde pequeños y eran los que estaban ahí cada partido desde que teníamos siete años y empezábamos a jugar con el colegio. Ellos fueron nuestros primeros fans", explicó sobre la implicación de Agustí y Marisa desde la infancia de sus hijos.

Cuando Risto Mejide le preguntó si sus padres habían sido quienes le impulsaron a dedicarse al baloncesto, Pau fue claro: "No, nunca fue un empuje, siempre fue un apoyo. Ellos, los dos, habían jugado al baloncesto y nos apoyaban y disfrutaban con nosotros".

Pau Gasol, en la final de la UEFA Women's Champions League 2023/24, en Bilbao, en 2024. GTRES

El baloncesto, por tanto, era una pasión compartida en la familia y una fuente de orgullo para sus padres. Sin embargo, ese respaldo siempre estuvo acompañado de prudencia. Agustí y Marisa querían que sus hijos tuvieran una alternativa si finalmente el deporte profesional no salía adelante.

Gasol explicó que sus padres "insistieron siempre para que no dejara los estudios de lado". De hecho, durante un tiempo compaginó el baloncesto con la carrera de Medicina, hasta que llegó el momento de elegir entre ambas opciones.

"Compaginé el baloncesto con la carrera de Medicina hasta que tuve que decidir y me quedé con el baloncesto", recordó.

El apoyo de sus padres

Pau hizo caso a sus padres y se matriculó en la universidad mientras avanzaba en su carrera deportiva. En aquel momento, dedicarse profesionalmente al baloncesto todavía no era una garantía, y menos aún de que pudiera convertirlo en su medio de vida.

En declaraciones recogidas por Jot Down Sport, Gasol recordó la postura que mantuvo su madre durante aquellos primeros años: "Mi madre fue muy clara: hasta que no firmes tu primer contrato con dinero serio, vas a seguir estudiando".

Por entonces, reconocía, "no estaba claro aún que iba a poder ganarme la vida con el baloncesto".

En cierto modo, aquella decisión también estuvo influida por el entorno familiar. Su madre es médica y su padre, enfermero, por lo que la rama sanitaria representaba para Pau una alternativa natural en caso de que su carrera deportiva no prosperara. Era su particular plan B, una opción sobre la que ha hablado en diferentes ocasiones.

En el podcast Vidas NBA, Gasol explicó los motivos por los que se decantó por Medicina: "Primero estudié Medicina en Barcelona, y era mi otra pasión y deseo, convertirme en médico para poder ayudar a las personas, siempre entendiendo que la salud es lo más importante en la vida para las personas".

También tuvo una influencia especial la figura de Magic Johnson, uno de sus grandes ídolos. El anuncio de que el jugador estadounidense era portador del VIH impactó profundamente al joven Pau.

En Marca recordó aquel momento: "Recuerdo cuando se anunció que Magic Johnson era seropositivo. Yo debía de tener diez u once años y ya veía por la televisión los partidos de la NBA y me impactó muchísimo".

Aquel impacto despertó en él el deseo de contribuir a encontrar una solución contra la enfermedad. "Quería hacer algo, quería contribuir a encontrar un remedio para el sida. Y lo único que se me ocurría era hacerme médico", explicó.

En declaraciones a la revista ¡Hola!, Gasol volvió a referirse a la influencia familiar en su elección académica: "La Medicina era algo que me interesaba mucho por influencia familiar. De hecho, empecé la carrera de Medicina porque, si no hubiera triunfado en el baloncesto, seguramente hubiera terminado siendo médico".

Sin embargo, mientras avanzaba en sus estudios, su carrera deportiva también comenzaba a despegar. Llegó entonces el momento de tomar una decisión definitiva y apostar todo al baloncesto.

Gasol recordó que solo cursó un año de Medicina mientras intentaba compaginar las clases con los entrenamientos y los partidos. Aquella experiencia le llevó a plantearse hasta dónde podía llegar en las pistas. "Si quiero dedicarme al baloncesto, tengo que demostrarme que soy realmente bueno y que puedo lograrlo", pensó.

A partir de entonces, decidió aumentar todavía más su dedicación y esfuerzo. Quería estar seguro de que tenía opciones reales de triunfar antes de pedir a sus padres que confiaran plenamente en su decisión. "Eso me hizo trabajar aún más duro, para poder decir con confianza: 'Papá, mamá… voy a por esto a tope'", recordó.

Sus padres aceptaron finalmente aquella decisión. El camino que habían acompañado desde que Pau era un niño acababa de tomar un rumbo definitivo: el baloncesto dejaba de ser una pasión para convertirse en su profesión.